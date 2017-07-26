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В Гусеве появилась сенсорная янтарная комната для детей

26 июль 2017, 18:28
В Гусеве появилась сенсорная янтарная комната для детей
Сегодня в детском саду «Светлячок» открыли лечебную сенсорную янтарную комнату «Янтарный островок». Это стало возможным по инициативе депутата Калининградской областной Думы, генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаила Зацепина.

Именно он, во время своей предвыборной кампании в сентябре прошлого года пообещал своим избирателем, что такая комната появится в нашем городе. И сдержал свое обещание!

На церемонии открытия вместе с меценатом присутствовали глава администрации Евгений Михайлов, глава округа Андрей Гнездилов, депутат областной Думы Александр Богданов, Епископ Черняховский и Славский Николай, настоятель Гусевского Храма Всех Святых отец Георгий, Секретарь Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, члены политсовета и депутаты Окружного совета, руководители предприятий и организаций округа.

Гусевская сенсорная янтарная комната стала второй в области. В 2014 году такая же была открыта в Зеленоградском детском психоневрологическом санатории «Теремок».

Янтарная сенсорная комната – это уникальный пример возобновления применения янтаря в медицинских целях.

Результаты наблюдения врачей свидетельствуют, что дети, которые в комплексной реабилитации регулярно посещают янтарную комнату, становятся эмоционально стабильными, позитивными, наблюдается развитие познавательной активности и интереса.

Редко встречаются настолько полезные препараты, как янтарная кислота, которые показаны абсолютно всем. Янтарная кислота обладает огромным перечнем полезных свойств: улучшает работу сердца, мозга, почек, печени, препятствует образованию опухолей и тормозит развитие уже возникших, стимулирует выработку инсулина, укрепляет иммунитет и многое другое. Янтарная крошка развивает мелкую моторику, внимание, стимулирует развитие нервной системы. Безусловно, терапия в такой комнате имеет потрясающий лечебный эффект.

Теперь в сенсорной янтарной комнате «Янтарный островок» смогут заниматься дети всего города.
Теги: янтарная комната Михаил Зацепин Дмитрий Распопов Единая Россия Евгений Михайлов Андрей Гнездилов
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Гусевец
# 1Гусевец
А кто в этой комнате будет заниматься с детьми ? Врач, учитель ,воспитатель или тренер ?
Вчера, 18:44   ЦитироватьОтветить2
яэто
# 2яэто
А где фото комнаты? Остальные объекты нам известны, комнату покажите!
Вчера, 18:58   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
С моторикой понятно-крошка...(янтарная),где кислоту(янтарную) испити...или просто посмотреть..или подержать .. или просто подумать о кислоте(янтарной)..
Вчера, 20:52   ЦитироватьОтветить1
Я
# 4Я
А без попов янтарь не действует? Судя по описанным действиям медицина 21 века не нужна.
Когда откроете чудо- медицину для вщрослых?
Вчера, 21:59   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 5Гость Гость
Ну что Вы! Диванные активисты! Вам хоть что делай все гавном обольете. Дома посуду помойте, и детьми своими займитесь. Пиз.....т.ь ни камушки ворочить.
Вчера, 22:23   ЦитироватьОтветить0
Гость ирина
# 6Гость ирина
мер надышался янтарем , такой веселый
Вчера, 23:04   ЦитироватьОтветить1
N
# 7N
Улыба Жеки - отпад! А Симка точно надышалась янтарной кислоты...
Сегодня, 02:40   ЦитироватьОтветить0

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