В Гусеве появилась сенсорная янтарная комната для детей

26 июль 2017, 18:28

Сегодня в детском саду «Светлячок» открыли лечебную сенсорную янтарную комнату «Янтарный островок». Это стало возможным по инициативе депутата Калининградской областной Думы, генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаила Зацепина.



Именно он, во время своей предвыборной кампании в сентябре прошлого года пообещал своим избирателем, что такая комната появится в нашем городе. И сдержал свое обещание!



На церемонии открытия вместе с меценатом присутствовали глава администрации Евгений Михайлов, глава округа Андрей Гнездилов, депутат областной Думы Александр Богданов, Епископ Черняховский и Славский Николай, настоятель Гусевского Храма Всех Святых отец Георгий, Секретарь Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, члены политсовета и депутаты Окружного совета, руководители предприятий и организаций округа.



Гусевская сенсорная янтарная комната стала второй в области. В 2014 году такая же была открыта в Зеленоградском детском психоневрологическом санатории «Теремок».



Янтарная сенсорная комната – это уникальный пример возобновления применения янтаря в медицинских целях.



Результаты наблюдения врачей свидетельствуют, что дети, которые в комплексной реабилитации регулярно посещают янтарную комнату, становятся эмоционально стабильными, позитивными, наблюдается развитие познавательной активности и интереса.



Редко встречаются настолько полезные препараты, как янтарная кислота, которые показаны абсолютно всем. Янтарная кислота обладает огромным перечнем полезных свойств: улучшает работу сердца, мозга, почек, печени, препятствует образованию опухолей и тормозит развитие уже возникших, стимулирует выработку инсулина, укрепляет иммунитет и многое другое. Янтарная крошка развивает мелкую моторику, внимание, стимулирует развитие нервной системы. Безусловно, терапия в такой комнате имеет потрясающий лечебный эффект.



Теперь в сенсорной янтарной комнате «Янтарный островок» смогут заниматься дети всего города.

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