Информация о перерасчете пенсии за периоды ухода за детьми

28 июль 2017, 08:58

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства;



в МФЦ (многофункциональный центр);



в электронном виде через ЕПГУ (единый портал государственных услуг).



Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации):

- через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, где есть соответствующий раздел «Запись на прием». Предварительная запись на прием не требует регистрации в ЕСИА, поэтому достаточно только зайти в электронный сервис и нажать на опцию «Запись на прием», выбрать удобное для себя время и день, чтобы подать соответствующее заявление;

- через бесплатное мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы», которое доступно для платформ IOS и Android, можно записаться на прием к специалисту клиентской службы.



В связи с многочисленными обращениями граждан в клиентские службы Управлений ПФР Калининградской области с просьбой пересчитать их пенсию с учетом периодов ухода за детьми до достижения ими возраста полутора лет, региональное Отделение ПФР дает следующие разъяснения.В страховой стаж, кроме периодов работы, включаются так называемые «нестраховые» периоды, к которым относится, в том числе, и отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.Те, кому страховая пенсия назначена до 2015 года, в случае совпадения по времени периодов работы и периода ухода за ребенком в возрасте до полутора лет, могут сделать перерасчет, заменив период работы периодом ухода за ребенком. При этом период работы, совпадающий с периодом ухода за ребенком, исключается из продолжительности общего трудового стажа для определения размера страховой пенсии и возмещается с применением баллов за каждый полный год ухода: за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 балла.Гражданам, пенсия которым назначена в 2015 году и позднее, нет необходимости обращаться в ПФР: расчет их пенсии производился уже с учетом периода ухода за детьми, соответственно, был выбран более выгодный вариант расчета.Кроме этого важно помнить, что не всегда перерасчет может оказаться выгодным. К примеру, получатели досрочных пенсий в результате замены стажа периодами ухода за детьми до 1,5 лет могут потерять право на досрочную пенсию, потому что указанные периоды будут исключены из специального стажа. При перерасчёте уменьшается также общий трудовой стаж и сумма валоризации. Если за этот период была учтена заработная плата, то она также подлежит исключению.Определить, выгодно ли произвести перерасчет, заменив работу на «нестраховой» период, могут только специалисты ПФР, которые выберут наиболее выгодный вариант расчета пенсии.Перерасчет носит заявительный характер и производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление.При обращении за перерасчетом пенсии в связи с заменой периодов, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо представить оригиналы свидетельств о рождении детей и документы, подтверждающие достижение детьми 1,5 лет. Если на свидетельстве о рождении проставлен штамп о выдаче паспорта, достаточно представить только свидетельство. Если необходимые документы были представлены при назначении пенсии, то достаточно представить документ удостоверяющий личность и заявление на перерасчет пенсии.Срок подачи заявлений на перерасчет неограничен.Также по вопросу перерасчета размера пенсии граждане могут обратиться путем направления заявления по установленной форме по почте с приложением копий необходимых документов, заверенных нотариально.Скачать заявление можно на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru, пройдя по ссылке: Главная – Дополнительная информация – Законодательство – Административные регламенты предоставления ПФР государственных услуг – Приказ Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н.Важно понимать, что у каждого расчет размера пенсии, и, соответственно, размер повышения пенсии, индивидуален, и нет определенной фиксированной суммы повышения.