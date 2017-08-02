Перед зданием бывшего загса установили знак «Остановка запрещена»
2 август 2017, 13:00
На городской площади, перед зданием бывшего ЗАГСа с 1 августа 2017 года запрещена остановка, а следовательно и стоянка всех транспортных средств. Соответствующий знак был установлен работниками дорожных служб. В границах его действия на бордюрный камень нанесена сплошная жёлтая линия. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».
Запрет на остановку связан с предстоящими выборами губернатора Калининградской области, которые пройдут 10 сентября. В помещениях бывшего ЗАГСа будет размещён специальный избирательный участок, на котором в день выборов смогут проголосовать избиратели не по месту своей регистрации. Им должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к участку.
Частные перевозчики, осуществляющие рейсы в Калининград и Черняховск на микроавтобусах, теперь делят стоянку с таксистами за зданием ЗАГСа на проспекте Ленина.
Постояльцам хостела, клиентам парикмахерской и других учреждений, находящихся в этом же здании, теперь придётся искать место для парковки. Молодёжи, любителям ночных тусовок на авто с открытым багажником, также нужно сменить дислокацию. В преддверии выборов в ГИБДД будут регулярно следить за соблюдением действия нового знака.
Запрет на остановку связан с предстоящими выборами губернатора Калининградской области, которые пройдут 10 сентября. В помещениях бывшего ЗАГСа будет размещён специальный избирательный участок, на котором в день выборов смогут проголосовать избиратели не по месту своей регистрации. Им должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к участку.
Частные перевозчики, осуществляющие рейсы в Калининград и Черняховск на микроавтобусах, теперь делят стоянку с таксистами за зданием ЗАГСа на проспекте Ленина.
Постояльцам хостела, клиентам парикмахерской и других учреждений, находящихся в этом же здании, теперь придётся искать место для парковки. Молодёжи, любителям ночных тусовок на авто с открытым багажником, также нужно сменить дислокацию. В преддверии выборов в ГИБДД будут регулярно следить за соблюдением действия нового знака.
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