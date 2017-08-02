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Перед зданием бывшего загса установили знак «Остановка запрещена»

2 август 2017, 13:00
На городской площади, перед зданием бывшего ЗАГСа с 1 августа 2017 года запрещена остановка, а следовательно и стоянка всех транспортных средств. Соответствующий знак был установлен работниками дорожных служб. В границах его действия на бордюрный камень нанесена сплошная жёлтая линия. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».

Запрет на остановку связан с предстоящими выборами губернатора Калининградской области, которые пройдут 10 сентября. В помещениях бывшего ЗАГСа будет размещён специальный избирательный участок, на котором в день выборов смогут проголосовать избиратели не по месту своей регистрации. Им должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к участку.

Частные перевозчики, осуществляющие рейсы в Калининград и Черняховск на микроавтобусах, теперь делят стоянку с таксистами за зданием ЗАГСа на проспекте Ленина.

Постояльцам хостела, клиентам парикмахерской и других учреждений, находящихся в этом же здании, теперь придётся искать место для парковки. Молодёжи, любителям ночных тусовок на авто с открытым багажником, также нужно сменить дислокацию. В преддверии выборов в ГИБДД будут регулярно следить за соблюдением действия нового знака.
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909
# 1909
Сколько Автоколонна отстегнула на лапу? Вот вопрос))
Вчера, 13:46   ЦитироватьОтветить1
Андрей z
# 2Андрей z
А для чего там карман? Сделайте там тратуар тогда. ЧУШЬ.....
Вчера, 15:08   ЦитироватьОтветить4
ДепУР
# 3ДепУР
Я Вас умоляю - маршрутчики теперь стоят за углом, рядом с таксистами. Переместились ровно на 5 метров.
Вчера, 15:09   ЦитироватьОтветить2
ла-ла-ла
# 4ла-ла-ла
Бедные маршрутчики работают с утра до ночи, еще и чинуши "нечестные" их пытаются прессовать.Как ездили на частниках, так и будем, быстро, дешево и комфортно!Автоколонна фуууууу, херачат водители с огромным давлением, и курят,что запрещано.
Вчера, 18:27   ЦитироватьОтветить1
вован
# 5вован
объясните как добраться на такси или машине инвалиду до автовокзала если перед въездом на автовокзал в Гусеве весит кирпич и надо инвалиду ковылять метров 100 до вокзала пешком...
Вчера, 21:17   ЦитироватьОтветить0
Гость волчок
# 6Гость волчок
как всегда"ВСЕ ДЛЯ НАРОДА"
Вчера, 21:42   ЦитироватьОтветить0
Йог
# 7Йог
Страна непуганных идиотов... Какие к хрену выборы? Алиханова выбирать? Пацана которого до сих пор 90% обл. чиновников и 100% депутатов на *** крутили? Разве и так не ясно что этот мальчик-статист и так будет губером?
Вчера, 22:32   ЦитироватьОтветить1

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