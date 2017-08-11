На территории ОАО «Гусевмолоко» разбирают старую дымовую трубу
11 август 2017, 22:53
На территории ОАО «Гусевмолоко» начались работы по демонтажу старой дымовой трубы. Как пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD», кирпичное сооружение досталось заводу по наследству от немцев, у которых на этом месте также располагался завод по переработке молока.Теги: Гусев молоко
Основным предназначением дымовых труб является вывод газов (продуктов сгорания топлива в топливнике). Долгие годы для работы печей в качестве топлива на предприятии использовали мазут. После прихода природного газа и перевода на него всего оборудования завода, труба перестала выполнять свои функции.
Основным предназначением дымовых труб является вывод газов (продуктов сгорания топлива в топливнике). Долгие годы для работы печей в качестве топлива на предприятии использовали мазут. После прихода природного газа и перевода на него всего оборудования завода, труба перестала выполнять свои функции.
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