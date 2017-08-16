Евгений Михайлов отчитался перед жителями города
16 август 2017, 00:55
15 августа 2017 года в городском Доме офицеров состоялась встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с жителями Гусевского городского округа по ключевым вопросам развития муниципального образования. Подробный отчёт об этом мероприятии подготовила группа «ВКонтакте» «Я люблю город Гусев».Теги: Евгений Михайлов
На встрече с жителями присутствовали Труснёва, Гнездилов, замы главы администрации и прочие руководители. Глава повторял свой мартовский отчет. На этот раз жителей было больше, благо ДО этому способствует.
Евгений Евгеньевич рассказывал всё очень и очень долго, со временен зрители стали зевать, а маленькие дети плакать. В зале раздавались частые звонки, не нарушая речь главы. Не будим писать все подробности встречи, это бы заняло слишком много времени, поэтому коротко о том, что было сказано.
В 2015-2016 годах по программе капитального ремонта двадцать домов и их коммуникации подверглись капитальному ремонту, общие затраты составили 28 млн. 800 тыс. рублей. В 2017 году расходы на ремонт десяти домов составили 23 млн. 600 тыс. рублей.
160 новых квартир появится в Гусеве благодаря новым домам по улице Московской. Первый 60 квартирный дом из трех уже введен в эксплуатацию, второй планируют ввести в этом году. В 2016 году освоено порядка 3 600 кв. м., а ИП Мишнева строит три новых дома по улице Московской 33А. 7 мин. рублей будет потрачено на проектирование жилья по проспекту Ленина. В Гусеве 359 многодетных семей и 258 из них уже обеспечены жильем.
Наш город выиграл грант 2 млн. 700 тыс. рублей на набережную вдоль нового храма, которая в будущем соединится с аллеей у танка. На ремонт променада у Микродвигателя было потрачено 1 млн. 400 тыс. рублей, из них 1 млн. рублей из местного бюджета.
В очередной раз был показан проект ремонта центральной площади. Стелла расположится среди клумб цветов в центре площади, её окружит полностью переделанная дорожная развязка.
На новое здание ЗАГСа из федерального бюджета будет потрачено порядка 30 млн. рублей.
Продолжилась и история со строительством парковки, её планируют построить в районе улиц Пушкина и Сапёрной. Ранее её хотели разместить недалеко от ФОКа на пустующей земле по улице Школьной, однако банкротство владельца земли не позволило этому случиться.
27 млн. 700 тыс. рублей было потрачено из федерального бюджета на ремонт улицы Кутузова в 2016 году. В 2016 году был завершен ремонт на 6 улицах, в 2017 году на 11 улицах. Затраты составили 37 млн. рублей, из них местный бюджет 8 млн. 900 тыс. рублей.
В 2018-2022 годах планируется реализовать программу «Мой двор» по благоустройству территорий, сейчас готовятся эскизные проекты. В 2015-2016 годах 16 млн. рублей потрачено на игровые площадки. До 2025 года планируется строительство ещё 25 площадок за 5 млн. рублей.
В 2018 году появится 10 новых остановок, на эти цели будет потрачен 1 млн. рублей. Новое освещение на двадцати улицах города появится в 2017-2020 годах, более 7 млн. рублей пойдут на эти цели, из них 2 млн. рублей из местного бюджета. В 2018-2020 годах будет произведен ремонт 17 мусорных площадок, городом приобретено 40 новых мусорных контейнеров и 30 урн.
Газификация Гусева составляет 98%, всего газифицировано 10 350 домов, доступ к газу имеют 27 000 человек. За 2017-2018 годы газифицируют ещё 130 домов на 32 улицах, это позволит добиться показателя в 100% газификации города.
В 2016 году камерами видеонаблюдения были оснащены МФЦ, Стадион, ГПТ, Детсад N6, новый храм. Уже в этом году камерами оснастят территорию ФОКа, а в 2018-2020 годах приступят к оснащению камерами дворов многоквартирных домов.
В 2016 году на своей территории «Технополис GS» открыл частный детский сад.
После доклада прошла традиционная рубрика вопросов. Жители жаловались на плохую разметку по улице Кутузова, на что глава сообщил о том, что этот вопрос как раз решается и все будет сделано в лучшем виде. К тому же по улице Кутузова будут установлены два лежачих полицейских. Ещё была жалоба на ночные гонки по улице Московской, и что полиция ничего не предпринимает, на что глава ответил, что в городе действует всего два экипажа гаи.
Вопрос о том, что приходится занимать очередь в больнице в три утра и вовсе сорвал аплодисменты зала. Глава передал слово главврачу больницы, которая оправдалась тем, что в нашей больнице не хватает 25 врачей, 35 медсестёр. Из 16 терапевтов сейчас работают только 3 и ещё один прибудет в ближайшее время. Так что в скором будущем не стоит ждать решения данной проблемы.
Также жители сообщили главе о плохой работе служб МУП Управления ЖКХ, о не профессионализме работников и нехватки технике, и о том, что не осуществляется мойка мусорных контейнеров. Глава предложил выкладывать информацию с датами о мойке мусорных контейнеров в интернете.
В зале присутствовали руководители большинства организаций, которые отвечали на вопросы жителей.
На встрече с жителями присутствовали Труснёва, Гнездилов, замы главы администрации и прочие руководители. Глава повторял свой мартовский отчет. На этот раз жителей было больше, благо ДО этому способствует.
Евгений Евгеньевич рассказывал всё очень и очень долго, со временен зрители стали зевать, а маленькие дети плакать. В зале раздавались частые звонки, не нарушая речь главы. Не будим писать все подробности встречи, это бы заняло слишком много времени, поэтому коротко о том, что было сказано.
В 2015-2016 годах по программе капитального ремонта двадцать домов и их коммуникации подверглись капитальному ремонту, общие затраты составили 28 млн. 800 тыс. рублей. В 2017 году расходы на ремонт десяти домов составили 23 млн. 600 тыс. рублей.
160 новых квартир появится в Гусеве благодаря новым домам по улице Московской. Первый 60 квартирный дом из трех уже введен в эксплуатацию, второй планируют ввести в этом году. В 2016 году освоено порядка 3 600 кв. м., а ИП Мишнева строит три новых дома по улице Московской 33А. 7 мин. рублей будет потрачено на проектирование жилья по проспекту Ленина. В Гусеве 359 многодетных семей и 258 из них уже обеспечены жильем.
Наш город выиграл грант 2 млн. 700 тыс. рублей на набережную вдоль нового храма, которая в будущем соединится с аллеей у танка. На ремонт променада у Микродвигателя было потрачено 1 млн. 400 тыс. рублей, из них 1 млн. рублей из местного бюджета.
В очередной раз был показан проект ремонта центральной площади. Стелла расположится среди клумб цветов в центре площади, её окружит полностью переделанная дорожная развязка.
На новое здание ЗАГСа из федерального бюджета будет потрачено порядка 30 млн. рублей.
Продолжилась и история со строительством парковки, её планируют построить в районе улиц Пушкина и Сапёрной. Ранее её хотели разместить недалеко от ФОКа на пустующей земле по улице Школьной, однако банкротство владельца земли не позволило этому случиться.
27 млн. 700 тыс. рублей было потрачено из федерального бюджета на ремонт улицы Кутузова в 2016 году. В 2016 году был завершен ремонт на 6 улицах, в 2017 году на 11 улицах. Затраты составили 37 млн. рублей, из них местный бюджет 8 млн. 900 тыс. рублей.
В 2018-2022 годах планируется реализовать программу «Мой двор» по благоустройству территорий, сейчас готовятся эскизные проекты. В 2015-2016 годах 16 млн. рублей потрачено на игровые площадки. До 2025 года планируется строительство ещё 25 площадок за 5 млн. рублей.
В 2018 году появится 10 новых остановок, на эти цели будет потрачен 1 млн. рублей. Новое освещение на двадцати улицах города появится в 2017-2020 годах, более 7 млн. рублей пойдут на эти цели, из них 2 млн. рублей из местного бюджета. В 2018-2020 годах будет произведен ремонт 17 мусорных площадок, городом приобретено 40 новых мусорных контейнеров и 30 урн.
Газификация Гусева составляет 98%, всего газифицировано 10 350 домов, доступ к газу имеют 27 000 человек. За 2017-2018 годы газифицируют ещё 130 домов на 32 улицах, это позволит добиться показателя в 100% газификации города.
В 2016 году камерами видеонаблюдения были оснащены МФЦ, Стадион, ГПТ, Детсад N6, новый храм. Уже в этом году камерами оснастят территорию ФОКа, а в 2018-2020 годах приступят к оснащению камерами дворов многоквартирных домов.
В 2016 году на своей территории «Технополис GS» открыл частный детский сад.
После доклада прошла традиционная рубрика вопросов. Жители жаловались на плохую разметку по улице Кутузова, на что глава сообщил о том, что этот вопрос как раз решается и все будет сделано в лучшем виде. К тому же по улице Кутузова будут установлены два лежачих полицейских. Ещё была жалоба на ночные гонки по улице Московской, и что полиция ничего не предпринимает, на что глава ответил, что в городе действует всего два экипажа гаи.
Вопрос о том, что приходится занимать очередь в больнице в три утра и вовсе сорвал аплодисменты зала. Глава передал слово главврачу больницы, которая оправдалась тем, что в нашей больнице не хватает 25 врачей, 35 медсестёр. Из 16 терапевтов сейчас работают только 3 и ещё один прибудет в ближайшее время. Так что в скором будущем не стоит ждать решения данной проблемы.
Также жители сообщили главе о плохой работе служб МУП Управления ЖКХ, о не профессионализме работников и нехватки технике, и о том, что не осуществляется мойка мусорных контейнеров. Глава предложил выкладывать информацию с датами о мойке мусорных контейнеров в интернете.
В зале присутствовали руководители большинства организаций, которые отвечали на вопросы жителей.
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