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В преддверии учебного года в Фурмановской библиотеке повторяют правила ПДД

23 август 2017, 12:47
В преддверии учебного года в Фурмановской библиотеке повторяют правила ПДД
Подходит к концу такое долгожданное, и так быстро пролетевшее лето... Вот-вот начнётся новый учебный год, ребята отправятся в школу. В преддверии этого события очень важно напомнить им о правилах дорожного движения, ведь большинство детей будут добираться до места учёбы самостоятельно.

Это удалось сделать на Празднике Светофора, который провела заведующая Фурмановской библиотекой Ирина Мозолькова. Школьники выступили в роли специалистов по ПДД, растолковывая правила невеже-Кикиморе, заглянувшей на праздник. Вспомнили, как должны вести себя не только пешеходы, но и велосипедисты. Надеемся, эти знания помогут ребятам в предстоящем учебном году.

Другой праздник - «Яблочный спас - веселье у нас», подготовленный библиотекой совместно с Домом культуры, был приурочен к 19 августа. В этот день весь православный мир отмечает Преображение господне, или Яблочный спас. По преданию, в этот день Иисус поднялся на гору Фавор и начал усиленно молиться. Ученики увидели, как его одежда становится белоснежной, а лицо озаряется ярким светом. А затем Христос освятил яблоки, собранные учениками...

Фурмановским ребятам о празднике рассказала книжная выставка. Юные читатели участвовали в весёлых конкурсах; узнавали о народных приметах и поговорках, связанных с этим днём; отгадывали загадки. В конце праздника все участники получили в подарок корзину с ароматными яблоками!
Теги: библиотека Фурманово
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