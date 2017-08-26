Почтовое отделение на улице Тимирязева оборудуют пандусом
26 август 2017, 10:47
В целях обеспечения доступности услуг почтовой связи маломобильным категориям граждан, вход в отделение Почты России на улице Тимирязева в Гусеве оборудуют специальным пандусом. Работы по его возведению уже начались. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».Теги: инвалиды пандус доступная среда
На территории нашего города это будет первое почтовое отделение, доступное для посещения инвалидам-колясочникам, а также мамам с детьми в колясках.
На территории нашего города это будет первое почтовое отделение, доступное для посещения инвалидам-колясочникам, а также мамам с детьми в колясках.
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