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Почтовое отделение на улице Тимирязева оборудуют пандусом

26 август 2017, 10:47
В целях обеспечения доступности услуг почтовой связи маломобильным категориям граждан, вход в отделение Почты России на улице Тимирязева в Гусеве оборудуют специальным пандусом. Работы по его возведению уже начались. Об этом пишет группа в «ВКонтакте» «ГУСЕВ HD».

На территории нашего города это будет первое почтовое отделение, доступное для посещения инвалидам-колясочникам, а также мамам с детьми в колясках.
Теги: инвалиды пандус доступная среда
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иван
# 1иван
лучше бы ремонт сделали,а то там страх божий rage
Сегодня, 19:08   ЦитироватьОтветить0

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