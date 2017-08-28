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Предприятия Гусевского городского округа приступили к уборке урожая

28 август 2017, 16:36
Предприятия Гусевского городского округа приступили к уборке урожая
Все предприятия Гусевского городского округа приступили к уборке урожая. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

На сегодняшний день убрано:

  • 543 га озимого ячменя, валовый сбор составляет 2,5 тыс. тонн, урожайность 46 центнеров с гектара (100% посевной площади);
  • 2 863 га озимого рапса, валовый сбор – 9,6 тыс. тонн, урожайность – 33,5 центнера с гектара (97% посевной площади, осталось убрать 83 га)
  • под озимой пшеницей занято 4 500 га, сегодня убрано 2 100 га, что составляет 47% посевной площади, валовый сбор 11, 6 тыс. тонн, урожайность – 55 центнеров с гектара.

Всего по району убрано 18% зерновых. Большой удельный вес в структуре зерновых занимают яровые культуры, срок созревания которых еще не подошел. А это около 4 тыс. га кукурузы на зерно, 1 тыс. га гречихи и почти 5 тыс. га яровой пшеницы.

Наряду с уборкой урожая предприятия округа ведут сев озимых культур. Посеяно 2, 7 тыс. га озимого рапса (почти 100% плана) и планируется посеять 6 тыс. га озимой пшеницы.

В целом полевые работы, не смотря на капризы природы, продолжаются.
Теги: сельское хозяйство урожай
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