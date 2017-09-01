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В Гусеве почтили память майора Вячеслава Мишаева, погибшего при выполнении служебных обязанностей

1 сентябрь 2017, 12:50
В Гусеве почтили память майора Вячеслава Мишаева, погибшего при выполнении служебных обязанностей
В Гусеве прошел День памяти майора милиции Мишаева Вячеслава Васильевича и всех его коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Сотрудники полиции, представители городской администрации и районной ветеранской организации вместе с родственниками офицеров приняли участие в торжественном митинге, возложили цветы к Мемориальной доске и почтили память ушедших из жизни Минутой молчания. Начальник полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» Владимир Визнович поблагодарил собравшихся и выразил слова поддержки семьям погибших сотрудников.

За 23 года службы в милиции Вячеслав Мишаев неоднократно поощрялся правами руководства. За высокие показатели в службе, активную работу по охране общественного порядка и социалистической собственности награжден золотым знаком ЦК ВЛКСМ, медалями МВД России «За безупречную службу» 3-х степеней, нагрудным знаком «Отличник милиции». По результатам конкурсов профессионального мастерства неоднократно признавался «Лучшим по профессии».

28 августа 1993 года начальник отделения вневедомственной охраны при ОВД Гусевского горисполкома майор милиции Мишаев, следуя на служебном автомобиле для проверки несения службы нарядом ППС, из-за технической неисправности машины попал в дорожно-транспортное происшествие. От полученных травм офицер скончался по дороге в больницу. Его сын, Владимир Мишаев, продолжил дело отца и добросовестно служит в МО МВД России «Гусевский» уже более 10 лет.
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Прохожий
# 1Прохожий
Эх Слава! Жить тебе ещё и жить бы...
Сегодня, 14:30   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
А почему день памяти именно Мишаева???? Неужели остальные были недостойны, которые реально погибли при исполнении служебных обязанностей.... Что за непонятный "культ личности" Мишаева????
Сегодня, 16:05   ЦитироватьОтветить1
Мираторг
# 3Мираторг
Действительно как-то странно.. .Трагически погиб на службе, скорее всего хорошим человеком был, если почтили так память, но почему такое выделение его имени???
Сегодня, 19:31   ЦитироватьОтветить0

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