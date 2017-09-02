Депутат областной Думы Михаил Зацепин помог малообеспеченной семье собрать ребёнка в школу

2 сентябрь 2017, 14:29

Сегодня хочется рассказать о человечности, о неравнодушии и сопереживании.



В начале августа на прием к депутату областной Думы Михаилу Ивановичу Зацепину пришла Галина Ивановна Лабанкина с мамой будущей первоклассницы Софии с просьбой о помощи.



Галина Ивановна рассказала, что с этой семьей познакомилась совершенно случайно, во время агитационного обхода в преддверии предстоящих выборов губернатора. Как человек общительный и участливый, она разговорилась с мамой – Мариной Николаевной – и выяснила, что у семьи сейчас очень непростая жизненная ситуация: врожденная болезнь ребенка и, как следствие, постоянная нехватка денег, в том числе и на питание. Расплакавшись, мама пожаловалась, что средств нет даже на форму и ранец первокласснице.



Галина Ивановна уговорила маму Софии прийти вместе с ней на прием к депутату. Было видно, что Марине Николаевне очень неловко и больно рассказывать о своих сложностях. Но и тут помогла Галина Ивановна.



Михаил Иванович Зацепин и помощник депутата Александра Богданова – Валентина Викторовна Пономаренко незамедлительно вызвались помочь этой семье. Депутат выделил деньги на покупку школьной и спортивной формы Софии и рюкзака, который будущая первоклассница сама выбирала в магазине вместе с мамой и Галиной Ивановной. А Валентина Викторовна организовала ежедневную покупку и доставку молока для девочки.



Вчера маленькая София пошла в первый класс. Пожелаем ей успехов и веры в себя и окружающих!

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