Стройцентр
Новости / Общество

Депутат областной Думы Михаил Зацепин помог малообеспеченной семье собрать ребёнка в школу

2 сентябрь 2017, 14:29
Депутат областной Думы Михаил Зацепин помог малообеспеченной семье собрать ребёнка в школу
Сегодня хочется рассказать о человечности, о неравнодушии и сопереживании.

В начале августа на прием к депутату областной Думы Михаилу Ивановичу Зацепину пришла Галина Ивановна Лабанкина с мамой будущей первоклассницы Софии с просьбой о помощи.

Галина Ивановна рассказала, что с этой семьей познакомилась совершенно случайно, во время агитационного обхода в преддверии предстоящих выборов губернатора. Как человек общительный и участливый, она разговорилась с мамой – Мариной Николаевной – и выяснила, что у семьи сейчас очень непростая жизненная ситуация: врожденная болезнь ребенка и, как следствие, постоянная нехватка денег, в том числе и на питание. Расплакавшись, мама пожаловалась, что средств нет даже на форму и ранец первокласснице.

Галина Ивановна уговорила маму Софии прийти вместе с ней на прием к депутату. Было видно, что Марине Николаевне очень неловко и больно рассказывать о своих сложностях. Но и тут помогла Галина Ивановна.

Михаил Иванович Зацепин и помощник депутата Александра Богданова – Валентина Викторовна Пономаренко незамедлительно вызвались помочь этой семье. Депутат выделил деньги на покупку школьной и спортивной формы Софии и рюкзака, который будущая первоклассница сама выбирала в магазине вместе с мамой и Галиной Ивановной. А Валентина Викторовна организовала ежедневную покупку и доставку молока для девочки.

Вчера маленькая София пошла в первый класс. Пожелаем ей успехов и веры в себя и окружающих!
Теги: школа
155 просмотров   |   3 комментария
0
Другие новости по теме
Депутат областной Думы Михаил Зацепин провел прием граждан в городе Гусеве
Депутат областной Думы Михаил Зацепин провел прием граждан в городе Гусеве
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
Избиение школьницы в Гусеве: Что стало с героями нашумевшей истории
В
В "Семью" - семьёй?!
Житель
# 1Житель
Ага, довели людей до нищеты, а теперь подачки бросают! Стыдно должно быть партии власти, что люди в школу детей собрать не могут!!!
Сегодня, 14:56   ЦитироватьОтветить1
кирюша ролекс
# 2кирюша ролекс
в библии написано--делай добрые дела в тайне и бох заметит тебя явно""
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить2
Статист
# 3Статист
В городе на получение разного рода субсидий приходится 18% жителей. Это в среднем у нас каждая третья семья входит в разряд малоимущих. И в последние 15- лет чисто российский тренд - "работающие бедные". Это человек находится за чертой бедности не потому, что он алкаш наркоман и тунеядец, а потому. что зарплаты у нас такие. Попутного депутата вам в спину дорогие избиратели. Выбирайте себе и дальше.
Сегодня, 16:48   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»