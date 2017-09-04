В поселке Михайлово прошло празднование Дня села «Я люблю село родное»
4 сентябрь 2017, 14:19
03 сентября 2017 года в поселке Михайлово прошло празднование Дня села «Я люблю село родное». Праздничное мероприятие началось с возложения цветов к подножию памятных стел, установленных память о тех, кто не пришел с Великой Отечественной войны, погиб в годы Афганских событий и локальных войнах, погиб во время ликвидации Чернобыльской катастрофы.Михайлово День села
Далее мероприятие продолжилось в обновленном Доме культуры, где гостей ожидал праздничный концерт, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, домашняя выпечка.
Концерт начался с самых маленьких жителей села. Был представлен парад «Наш малыш». В параде принимали участие малыши в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. Всем участникам парада были вручены памятные подарки.
С поздравлением выступили гости праздника: заместитель главы администрации «Гусевский городской округ» Владимир Владимирович Козьяков, депутат Окружного Совета Депутатов, председатель комиссии по социальным вопросам Лариса Николаевна Бесшапошникова, начальник Михайловского территориального отдела Виктор Александрович Ковалев.
Как и принято, в этот день поздравляли старейшин Иванову Клавдию Дмитриевну и Гнездилову Нину Яковлевну. В этом году им исполнилось 92 года.
Были награждены участники художественной самодеятельности Михайловского филиала Муниципального автономного учреждения Городской дом культуры города Гусева:
Подвели итоги конкурсов «Лучший креативный букет» и «Самая благоустроенная территория личного подсобного хозяйства».
Зрителей порадовали разнообразные номера концертной программы, в которой приняли участие коллективы Михайловского филиала и Городского Дома культуры города Гусева. На протяжении всего торжества в концертном зале царила атмосфера любви, добра и радости.
В добрых традициях празднования Дня села мероприятие закончилось привычным приглашением к столу, где жители и гости Михайлово смогли отведать уху, а после всех пригласили на праздничную дискотеку.
Далее мероприятие продолжилось в обновленном Доме культуры, где гостей ожидал праздничный концерт, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, домашняя выпечка.
Концерт начался с самых маленьких жителей села. Был представлен парад «Наш малыш». В параде принимали участие малыши в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. Всем участникам парада были вручены памятные подарки.
С поздравлением выступили гости праздника: заместитель главы администрации «Гусевский городской округ» Владимир Владимирович Козьяков, депутат Окружного Совета Депутатов, председатель комиссии по социальным вопросам Лариса Николаевна Бесшапошникова, начальник Михайловского территориального отдела Виктор Александрович Ковалев.
Как и принято, в этот день поздравляли старейшин Иванову Клавдию Дмитриевну и Гнездилову Нину Яковлевну. В этом году им исполнилось 92 года.
Были награждены участники художественной самодеятельности Михайловского филиала Муниципального автономного учреждения Городской дом культуры города Гусева:
- Дуденкова Анастасия
- Лебедева Татьяна
- Михалева Валерия
- Вамбольт Надежда Михайловна
- Стёпина Вера Сергеевна
- Дивакова Надежда Сергеевна
- Сорокина Нина Ивановна
- Верхулевская Любовь Ивановна
- Волчкова Людмила Васильевна
- Грачева Любовь Викторовна
- Зинкевич Наталья Павловна
- Прошина Евгения Степановна
Подвели итоги конкурсов «Лучший креативный букет» и «Самая благоустроенная территория личного подсобного хозяйства».
Зрителей порадовали разнообразные номера концертной программы, в которой приняли участие коллективы Михайловского филиала и Городского Дома культуры города Гусева. На протяжении всего торжества в концертном зале царила атмосфера любви, добра и радости.
В добрых традициях празднования Дня села мероприятие закончилось привычным приглашением к столу, где жители и гости Михайлово смогли отведать уху, а после всех пригласили на праздничную дискотеку.
461 просмотр | 1 комментарий
0