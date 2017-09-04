4 сентябрь 2017, 14:19

Дуденкова Анастасия

Лебедева Татьяна

Михалева Валерия

Вамбольт Надежда Михайловна

Стёпина Вера Сергеевна

Дивакова Надежда Сергеевна

Сорокина Нина Ивановна

Верхулевская Любовь Ивановна

Волчкова Людмила Васильевна

Грачева Любовь Викторовна

Зинкевич Наталья Павловна

Прошина Евгения Степановна



03 сентября 2017 года в поселке Михайлово прошло празднование Дня села «Я люблю село родное». Праздничное мероприятие началось с возложения цветов к подножию памятных стел, установленных память о тех, кто не пришел с Великой Отечественной войны, погиб в годы Афганских событий и локальных войнах, погиб во время ликвидации Чернобыльской катастрофы.Далее мероприятие продолжилось в обновленном Доме культуры, где гостей ожидал праздничный концерт, выставка декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, домашняя выпечка.Концерт начался с самых маленьких жителей села. Был представлен парад «Наш малыш». В параде принимали участие малыши в возрасте от 3 месяцев до 5 лет. Всем участникам парада были вручены памятные подарки.С поздравлением выступили гости праздника: заместитель главы администрации «Гусевский городской округ» Владимир Владимирович Козьяков, депутат Окружного Совета Депутатов, председатель комиссии по социальным вопросам Лариса Николаевна Бесшапошникова, начальник Михайловского территориального отдела Виктор Александрович Ковалев.Как и принято, в этот день поздравляли старейшин Иванову Клавдию Дмитриевну и Гнездилову Нину Яковлевну. В этом году им исполнилось 92 года.Были награждены участники художественной самодеятельности Михайловского филиала Муниципального автономного учреждения Городской дом культуры города Гусева:Подвели итоги конкурсов «Лучший креативный букет» и «Самая благоустроенная территория личного подсобного хозяйства».Зрителей порадовали разнообразные номера концертной программы, в которой приняли участие коллективы Михайловского филиала и Городского Дома культуры города Гусева. На протяжении всего торжества в концертном зале царила атмосфера любви, добра и радости.В добрых традициях празднования Дня села мероприятие закончилось привычным приглашением к столу, где жители и гости Михайлово смогли отведать уху, а после всех пригласили на праздничную дискотеку.