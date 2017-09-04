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В Гусеве инспекторы ГИБДД провели акции «Засветись!» и «Дети – цветы жизни!»

4 сентябрь 2017, 20:43
В Гусеве инспекторы ГИБДД провели акции «Засветись!» и «Дети – цветы жизни!»
В начале учебного года в образовательных учреждениях Гусева сотрудники ГИБДД организовали и провели сразу несколько акций.

В мероприятии под названием «Засветись!» приняли участием первоклассники. Автоинспекторы провели для ребят уроки по безопасности дорожного движения, в рамках которых рассказали о правилах безопасного поведения на дороге. В завершении познавательных лекций, сотрудники полиции вручили каждому ребенку световозвращающий аксессуар и провели мастер-класс по их применению.

В рамках акции «Дети – цветы жизни!» сотрудники Госавтоинспекции привлекли внимание водителей к безопасности детей на дорогах. В рамках акции сотрудники полиции вручили автолюбителям цветы в горшочках и напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях, а также призвали быть внимательными вблизи образовательных учреждений.
Теги: акция гаи
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