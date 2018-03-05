Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей стать примером для юных участников дорожного движения

5 марта 2018, 14:05

В Гусеве сотрудники Госавтоинспекции провели собрание для родителей самой многочисленной школы города. Инспекторы ознакомили родителей с состоянием аварийности в Калининградской области и, в том числе, на территории района, а также рассказали об основных нарушениях Правил дорожного движения несовершеннолетними.



Полицейские напомнили о пользе светоотражающих элементов, порекомендовав перед отправкой ребенка в школу проверять у него наличие «светлячков» на одежде.



Сотрудники Госавтоинспекции призвали родителей стать личным примером для своих детей, подчеркнув, что культура поведения участников дорожного движения формируется в семье. Важно, чтобы дети не только знали Правила дорожного движения, но и соблюдали их.



В завершении мероприятия родителям был показан документальный фильм о том, какими страшными последствиями может закончиться детская беспечность на дорогах.

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