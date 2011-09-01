Центр раннего развития
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Председатель Гусевского городского суда ушла в отставку

5 сентябрь 2017, 18:59
Председатель Гусевского городского суда ушла в отставку
На очередном заседании квалификационной коллегии судей Калининградской области была принята отставка Елены Карпинской с поста председателя и судьи Гусевского городского суда. Уход с должности происходит добровольно по письменному заявлению.

«Решено прекратить полномочия председателя, судьи Гусевского городского суда Калининградской области Карпинской Елены Игоревны 31 августа 2017 года на основании п.п. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с письменным заявлением об отставке», - говорится в сообщении на сайте Квалификационной коллегии судей Калининградской области.

Карпинская Елена Игоревна на должность председателя Гусевского городского суда была назначена Указом Президента РФ от 01.09.2011 года № 1133.
Теги: суд
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