Комплексный социальный центр проводит муниципальный этап фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»
6 сентябрь 2017, 12:35
В рамках подготовки к Международному Дню инвалидов муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» проводит муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения
В фестивале могут принять участие дети-инвалиды от 9 лет и инвалиды от 18 лет и старше.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 сентября 2017 года по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, д.50 кабинет № 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
Дата проведения фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу» уточняется.
Лучшие исполнители во всех жанрах будут представлять Гусевский городской округ на областном фестивале творчества граждан с ограниченными возможностями в г. Калининград.
В фестивале могут принять участие дети-инвалиды от 9 лет и инвалиды от 18 лет и старше.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 сентября 2017 года по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, д.50 кабинет № 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.
Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
- народное пение (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
- хореография (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли);
- изобразительное искусство (индивидуальные участники, коллективы);
- декоративно – прикладное творчество (индивидуальные участники, коллективы);
- художественное слово (индивидуальные участники);
театральное творчество (коллективы).
Дата проведения фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу» уточняется.
Лучшие исполнители во всех жанрах будут представлять Гусевский городской округ на областном фестивале творчества граждан с ограниченными возможностями в г. Калининград.
91 просмотр
0