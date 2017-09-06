Комплексный социальный центр проводит муниципальный этап фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

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АНКЕТА – ЗАЯВКА на участие в муниципальном этапе областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

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