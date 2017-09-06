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Комплексный социальный центр проводит муниципальный этап фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу»

6 сентябрь 2017, 12:35
В рамках подготовки к Международному Дню инвалидов муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» проводит муниципальный этап областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».

В фестивале могут принять участие дети-инвалиды от 9 лет и инвалиды от 18 лет и старше.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 сентября 2017 года по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, д.50 кабинет № 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.

Фестиваль проводится по следующим номинациям:

  • эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
  • народное пение (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли);
  • хореография (солисты, дуэты, малая форма, ансамбли);
  • изобразительное искусство (индивидуальные участники, коллективы);
  • декоративно – прикладное творчество (индивидуальные участники, коллективы);
  • художественное слово (индивидуальные участники);
    театральное творчество (коллективы).

Дата проведения фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу» уточняется.

Лучшие исполнители во всех жанрах будут представлять Гусевский городской округ на областном фестивале творчества граждан с ограниченными возможностями в г. Калининград.

 Пример анкеты
Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения
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