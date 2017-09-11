В Гусевском городском округе за Алиханова отдали свой голос 76,62% избирателей

11 сентябрь 2017, 11:58

По предварительным данным Гусевкой ТИК в голосвании приняли участие 12 848 избирателей, что составляет 48.8% от числа всех избирателей внесенных в список на момент голосования (26354). Об этом сообщил пресс-секретарь городской администрации.



За А.А. Алиханова проголосовало 76,62%

За И.А. Ревина проголосовало 9,36%

За Е.В. Мишина проголосовало 8,51%

За Е.С. Тимофееву проголосовало 2,74%



В целом по области Алиханов набрал 81,06% голосов, за него проголосовал 255 491 избиратель. Член КПРФ Игорь Ревин получил 8,89% голосов, представитель ЛДПР Евгений Мишин — 5,48% голосов. Представитель экологической партии "Зелёные" Екатерина Тимофеева набрала 2,53%. Явка на выборах составила 39,35%.

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