Циклон «пощадил» восток Калининградской области
19 сентябрь 2017, 12:18
Северо-западный ветер пощадил восточные районы области. Однако, дождь не прекращается уже более 20-ти часов. Юрий Зоммер весь день провёл на рыбалке. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».
Юрий Зоммер, житель Гусева:
— А утром всё было чисто. Ветра не было. Мразь сыпала такая и всё. У нас такой климат 120 километров и погода меняется. Рыбы много поймали. Три зачётных поймал щуки. У нас в Гусеве всё остаточное приходит, если в Калининграде штормяга, то у нас остатки, но были порывы, но не 25 метров, как МЧС объясняла.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Ветер северо-западный, но, его сила 10, от силы, — 15 метров в секунду. Однако метеорологи отмечают, что за первую половину сентября в восточных районах региона выпало 250- 300 миллиметров осадков на квадратный метр, при норме 50. Конечно же, это затрудняет работу сельхозпроизводителей, затруднена уборочная и сдвигаются сроки посевной. Такие сюрпризы несёт Калининградская осень.
Юрий Зоммер, житель Гусева:
— А утром всё было чисто. Ветра не было. Мразь сыпала такая и всё. У нас такой климат 120 километров и погода меняется. Рыбы много поймали. Три зачётных поймал щуки. У нас в Гусеве всё остаточное приходит, если в Калининграде штормяга, то у нас остатки, но были порывы, но не 25 метров, как МЧС объясняла.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Ветер северо-западный, но, его сила 10, от силы, — 15 метров в секунду. Однако метеорологи отмечают, что за первую половину сентября в восточных районах региона выпало 250- 300 миллиметров осадков на квадратный метр, при норме 50. Конечно же, это затрудняет работу сельхозпроизводителей, затруднена уборочная и сдвигаются сроки посевной. Такие сюрпризы несёт Калининградская осень.
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