Между зданиями бывшего «Вестера» и «Орбиты» забетонировали тротуар
21 сентябрь 2017, 13:08
В Гусеве между зданиями бывшего супермаркета «Вестер» и торгового центра «Орбита» вчера отремонтирован участок тротуарной площади, который многие годы представлял собой обширную яму с торчащими камнями и лужами. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».Теги: ремонт
В качестве строительного материала был выбран - бетон! Креативное решение дорожной проблемы вызвало немало удивления у проходивших с работы жителей города.
Кто производил ремонт тротуара неизвестно, однако, судя по деревянным поддонам, есть предположение, что это рабочие бывшего торгового центра «Вестер».
В качестве строительного материала был выбран - бетон! Креативное решение дорожной проблемы вызвало немало удивления у проходивших с работы жителей города.
Кто производил ремонт тротуара неизвестно, однако, судя по деревянным поддонам, есть предположение, что это рабочие бывшего торгового центра «Вестер».
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