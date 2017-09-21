Центр раннего развития
Новости / Общество

Между зданиями бывшего «Вестера» и «Орбиты» забетонировали тротуар

21 сентябрь 2017, 13:08
В Гусеве между зданиями бывшего супермаркета «Вестер» и торгового центра «Орбита» вчера отремонтирован участок тротуарной площади, который многие годы представлял собой обширную яму с торчащими камнями и лужами. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

В качестве строительного материала был выбран - бетон! Креативное решение дорожной проблемы вызвало немало удивления у проходивших с работы жителей города.

Кто производил ремонт тротуара неизвестно, однако, судя по деревянным поддонам, есть предположение, что это рабочие бывшего торгового центра «Вестер».
Теги: ремонт
326 просмотров   |   6 комментариев
0
Другие новости по теме
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
Администрация Гусева информирует о проведении аукциона по продаже участков для индивидуального жилищного строительства
«Вестер»: Мы категорически не согласны с решением суда по иску об отравлении курицей-гриль
«Вестер»: Мы категорически не согласны с решением суда по иску об отравлении курицей-гриль
Женщина отсудила 20 тыс. руб. за отравление курицей гриль купленной в торговом центре ООО «Вестер»
Женщина отсудила 20 тыс. руб. за отравление курицей гриль купленной в торговом центре ООО «Вестер»
890
# 1890
Все лучше чем ямы и лужи
Сегодня, 13:31   ЦитироватьОтветить1
mamochka
# 2mamochka
Нанотехнологии...
Сегодня, 14:47   ЦитироватьОтветить1
Алиханов
# 3Алиханов
Серьезные инвестиции для группы компаний "семья" перед открытием магазина
Сегодня, 14:57   ЦитироватьОтветить0
алла
# 4алла
залили бетон, чтобы не было такой ямы, возможно потом будет выкладка тротуарной плитки - в чем проблема:\?))
Сегодня, 15:28   ЦитироватьОтветить1
тимон и пумба
# 5тимон и пумба
охренеть! новость года!
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить3
Гость гость
# 6Гость гость
Действительно! Новость!
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»