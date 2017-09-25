В первом полугодии инспекторы по использованию и охране земель выявили 115 нарушений

25 сентябрь 2017, 19:18

Начальник Гусевского отдела

Управления Федеральной службы

государственной регистрации,

кадастра и картографии

по Калининградской области

А.А. Козьякова

Одной из надзорных функций в деятельности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области (Росреестра по Калининградской области) является осуществление государственного земельного надзора на территории региона.Гусевский отдел, являясь территориальным подразделением Управления Росреестра по Калининградской области, осуществляет государственный земельный надзор на территории муниципальных образований «Гусевский городской округ» и «Нестеровский район». Три государственных инспектора по использованию и охране земель в течение первого полугодия 2017 года провели 114 проверок соблюдения земельного законодательства, в том числе 45 плановые, 69 - внеплановые. В результате на территории округа проверено 117 земельных участков общей площадью 14,91 га.По-прежнему, с целью назначения внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства проводятся административные обследования объектов земельных отношений. Эта административная процедура, порядок проведения которой регламентирован статьей 71.2 Земельного кодекса Российской Федерации, позволяет должностным лицам обследовать земельный участок, не взаимодействуя при этом с правообладателями земельных участков и не осуществляя доступ на объекты, путем анализа информации, которую содержат государственные информационные системы, открытые и общедоступные информационные ресурсы, а также на основании сведений, полученных в результате визуального осмотра.Как показали итоги проверочных мероприятий, инспекторы по использованию и охране земель выявили 115 нарушений земельного законодательства; 30 правонарушений против порядка управления и общественного порядка.По результатам проведенных проверок в первом полугодии 2017 года Гусевским отделом Управления Росреестра по Калининградской области выдано 74 предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства, к административной ответственности привлечено 54 лица, наложено административных штрафов на общую сумму 431 тыс. рублей.