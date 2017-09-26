Жителям востока области не хватает рейсовых автобусов после страшного ДТП
26 сентябрь 2017, 13:12
После страшной аварии под Гвардейском жители восточных районов области говорят о нехватке рейсовых автобусов. На нужный рейс люди покупают билеты заранее, даже несмотря на дополнительные автобусы. Они просят местные власти восстановить железнодорожное сообщение с востоком региона. Репортаж об этом подготовил корреспондент «ГТРК «Калининград».Теги: железнодорожные пути автоколонна
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусевский кассово-диспетчерский пункт. Именно отсюда отправляются рейсовые автобусы на Калининград. Так много людей на этой остановке ещё никогда не было.
— На эти места мы можем посадить только до Черняховска.
— Вам не хватило билетика.
— Нет, на следующий рейс.
— Вы не торопитесь, есть время подождать. — Хорошо, что есть.
— Хорошо, что погода хорошая.
Валентина Решетова, билетный контролер:
— Когда идёт уже большой наплыв народа, мы тогда звоним в автоколонну и просим дополнительные автобусы. Автобусы сразу выделяются, мы работаем слаженно и дружно. Но вчера был очень большой наплыв народа, автобусов не хватало и не все уехали. Кто не уехал вечером, подходили в кассу и брали билеты на утро, на 5 часов, и уезжали утром.
Ольга Бугровская, жительница Гусева:
— У нас учатся кадеты из Калининграда в кадетском корпусе и дети сегодня просто опоздали на урок, потому что вчера в 10 вечера на первый автобус из Калининграда билетов уже не было. То есть им пришлось покупать на 8 часов из Калининграда, до этого дети ездили на маршрутках нелегально и успевали вовремя.
Аделина Вартанян, жительница Гусева:
— В основном, я добиралась на частных маршрутках, в исключительных случаях — на рейсовых автобусах. Руководствовалась тем, что маршрутки доезжали до Калининграда за полтора часа, а рейсовые за два с половиной и даже три часа. Я одна из первых подписала петицию, чтобы вернули дизель, потому что это безопаснее и будет легче и намного больше будет людей. Это особенно важно для студентов.
Юрий Лямцев, житель Гусева:
— Желательно электричку пустить, чтобы быстрее и безопаснее добираться. Надо решать с поездом. Тем более, что везде. Электричка спокойнее.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Железнодорожный вокзал города Гусева. Перрон пустой. В советские годы отсюда отправлялся дизель до Калининграда. Жители восточных районов Калининградской области надеются, что железнодорожное сообщение с областным центром будет восстановлено.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусевский кассово-диспетчерский пункт. Именно отсюда отправляются рейсовые автобусы на Калининград. Так много людей на этой остановке ещё никогда не было.
— На эти места мы можем посадить только до Черняховска.
— Вам не хватило билетика.
— Нет, на следующий рейс.
— Вы не торопитесь, есть время подождать. — Хорошо, что есть.
— Хорошо, что погода хорошая.
Валентина Решетова, билетный контролер:
— Когда идёт уже большой наплыв народа, мы тогда звоним в автоколонну и просим дополнительные автобусы. Автобусы сразу выделяются, мы работаем слаженно и дружно. Но вчера был очень большой наплыв народа, автобусов не хватало и не все уехали. Кто не уехал вечером, подходили в кассу и брали билеты на утро, на 5 часов, и уезжали утром.
Ольга Бугровская, жительница Гусева:
— У нас учатся кадеты из Калининграда в кадетском корпусе и дети сегодня просто опоздали на урок, потому что вчера в 10 вечера на первый автобус из Калининграда билетов уже не было. То есть им пришлось покупать на 8 часов из Калининграда, до этого дети ездили на маршрутках нелегально и успевали вовремя.
Аделина Вартанян, жительница Гусева:
— В основном, я добиралась на частных маршрутках, в исключительных случаях — на рейсовых автобусах. Руководствовалась тем, что маршрутки доезжали до Калининграда за полтора часа, а рейсовые за два с половиной и даже три часа. Я одна из первых подписала петицию, чтобы вернули дизель, потому что это безопаснее и будет легче и намного больше будет людей. Это особенно важно для студентов.
Юрий Лямцев, житель Гусева:
— Желательно электричку пустить, чтобы быстрее и безопаснее добираться. Надо решать с поездом. Тем более, что везде. Электричка спокойнее.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Железнодорожный вокзал города Гусева. Перрон пустой. В советские годы отсюда отправлялся дизель до Калининграда. Жители восточных районов Калининградской области надеются, что железнодорожное сообщение с областным центром будет восстановлено.
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