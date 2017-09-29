Колбасы местных аграриев признаны лучшими на международной выставке в Москве
29 сентябрь 2017, 01:13
Свою продукцию в столице представили полторы тысячи предприятий из 65 стран. Золотыми медали отметили сырокопченые карпаччо, карбонад «Премиум», копчено-вареную говядину «Экстра», колбаски «Охотничьи» и главный хит агрохолдинга «ДолговГрупп» — колбасу «Московскую». В чем секрет такого успеха? Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».
Мясную продукцию «Роминта», о которой теперь знают практически во всем мире, делают здесь, на востоке области, на подъезде к Гусеву. Предприятие, оборудованное по последнему слову техники, запущено в 2015 году. Это завод полного цикла переработки мяса: от убоя животных до упаковки готового продукта. На международную выставку WorldFood Moscow-2017 производители привезли главные хиты мясозавода и не прогадали.
— Колбаса «Московская», наша. Хит колбасы, очень вкусная «Московская» колбаса.
Помимо московской — награды высшей пробы у сырокопчёного карпаччо, карбонада, копчено-варенной говядины и колбасок охотничьих.
Александр Кукаев, исполнительный директор мясной фабрики «Роминта»:
— Уже есть отголоски выставки, приезжали представители двух регионов России, которые заинтересовались нашим качеством.
Молочная продукция предприятия «ДолговГрупп» так же привезла в Янтарный край медали всех достоинств. Золото у куриных яиц и питьевых йогуртов бренда Нежинское. Серебряные и бронзовые награды получили обезжиренный творог и сливочные десерты. Эта продукция также изготавливается на предприятии полного цикла. Мощность молочной фабрики – переработка около сотни тонн молока в сутки.
Станислав Грубинов, исполнительный директор ООО «Гусевмолоко»:
— Серьезные инвестиции в технологии, перевооружение на нашем предприятии позволяет выпускать такую продукцию, с которой мы можем спокойно конкурировать с иностранными поставщиками, потому что мы посещаем кроме Московских выставок, мы ездим на предприятия аналогичного профиля и в Польшу, и в Литву. Хочу сказать, мы им не уступаем.
Успех на выставке стал вдохновением для производителей. Уже апробируются новинки. Первыми, уже возможно, вначале 2018 их попробуют жители Янтарного края.
Мясную продукцию «Роминта», о которой теперь знают практически во всем мире, делают здесь, на востоке области, на подъезде к Гусеву. Предприятие, оборудованное по последнему слову техники, запущено в 2015 году. Это завод полного цикла переработки мяса: от убоя животных до упаковки готового продукта. На международную выставку WorldFood Moscow-2017 производители привезли главные хиты мясозавода и не прогадали.
— Колбаса «Московская», наша. Хит колбасы, очень вкусная «Московская» колбаса.
Помимо московской — награды высшей пробы у сырокопчёного карпаччо, карбонада, копчено-варенной говядины и колбасок охотничьих.
Александр Кукаев, исполнительный директор мясной фабрики «Роминта»:
— Уже есть отголоски выставки, приезжали представители двух регионов России, которые заинтересовались нашим качеством.
Молочная продукция предприятия «ДолговГрупп» так же привезла в Янтарный край медали всех достоинств. Золото у куриных яиц и питьевых йогуртов бренда Нежинское. Серебряные и бронзовые награды получили обезжиренный творог и сливочные десерты. Эта продукция также изготавливается на предприятии полного цикла. Мощность молочной фабрики – переработка около сотни тонн молока в сутки.
Станислав Грубинов, исполнительный директор ООО «Гусевмолоко»:
— Серьезные инвестиции в технологии, перевооружение на нашем предприятии позволяет выпускать такую продукцию, с которой мы можем спокойно конкурировать с иностранными поставщиками, потому что мы посещаем кроме Московских выставок, мы ездим на предприятия аналогичного профиля и в Польшу, и в Литву. Хочу сказать, мы им не уступаем.
Успех на выставке стал вдохновением для производителей. Уже апробируются новинки. Первыми, уже возможно, вначале 2018 их попробуют жители Янтарного края.
Дарья Веклич, Андрей Терентьев
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