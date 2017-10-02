Сборная КВН города Гусева приняла участие в игре за Кубок мэра Риги
2 октябрь 2017, 12:07
30 сентября в Латвии прошла игра КВН на кубок мэра Риги, в котором приняли участие команды из разных стран: Латвии, Эстонии, Германии, Грузии, Белоруссии и России.КВН
Калининград на этом мероприятии представляла команда из города Гусева с однодоменным названием «Сборная горда Гусева», а так же в игре приняли участие команды из Высший лиги КВН – «Русская дорога» (Армавир), Сборная Грузии и «Лучшие друзья» (Минск)
Результаты кубка:
Гран-При - Егор бобер (Минск)
Первое мест - Грузия (Грузия)
Втрое мест - Крапивах (Израиль)
Третье мест - Лучшие Друзья (Минск)
Приз редакторов - Сборная города Гусева (Калининградская область)
По итогам сезона, Сборная города Гусева вошла в финал Чемпионата Европы по КВН 2017 межрегиональной лиги Рига.
Сборная города Гусева выражает благодарность администрации МО «Гусевский городской округ» и лично главе администрации Евгению Евгеньевича Михайлову за поддержку команды.
Также команда выступила с концертами в Лиепая и Вентспилсе
Калининград на этом мероприятии представляла команда из города Гусева с однодоменным названием «Сборная горда Гусева», а так же в игре приняли участие команды из Высший лиги КВН – «Русская дорога» (Армавир), Сборная Грузии и «Лучшие друзья» (Минск)
Результаты кубка:
Гран-При - Егор бобер (Минск)
Первое мест - Грузия (Грузия)
Втрое мест - Крапивах (Израиль)
Третье мест - Лучшие Друзья (Минск)
Приз редакторов - Сборная города Гусева (Калининградская область)
По итогам сезона, Сборная города Гусева вошла в финал Чемпионата Европы по КВН 2017 межрегиональной лиги Рига.
Сборная города Гусева выражает благодарность администрации МО «Гусевский городской округ» и лично главе администрации Евгению Евгеньевича Михайлову за поддержку команды.
Также команда выступила с концертами в Лиепая и Вентспилсе
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