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Сборная КВН города Гусева приняла участие в игре за Кубок мэра Риги

2 октябрь 2017, 12:07
Сборная КВН города Гусева приняла участие в игре за Кубок мэра Риги
30 сентября в Латвии прошла игра КВН на кубок мэра Риги, в котором приняли участие команды из разных стран: Латвии, Эстонии, Германии, Грузии, Белоруссии и России.

Калининград на этом мероприятии представляла команда из города Гусева с однодоменным названием «Сборная горда Гусева», а так же в игре приняли участие команды из Высший лиги КВН – «Русская дорога» (Армавир), Сборная Грузии и «Лучшие друзья» (Минск)

Результаты кубка:
Гран-При - Егор бобер (Минск)
Первое мест - Грузия (Грузия)
Втрое мест - Крапивах (Израиль)
Третье мест - Лучшие Друзья (Минск)
Приз редакторов - Сборная города Гусева (Калининградская область)

По итогам сезона, Сборная города Гусева вошла в финал Чемпионата Европы по КВН 2017 межрегиональной лиги Рига.

Сборная города Гусева выражает благодарность администрации МО «Гусевский городской округ» и лично главе администрации Евгению Евгеньевича Михайлову за поддержку команды.

Также команда выступила с концертами в Лиепая и Вентспилсе
Теги: КВН
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Прохожий
# 1Прохожий
Какие веселые и интеллектуальные лица. Катаются в свое удовольствие "по европам" за бюджетный счет, живут в пятизвездочных отелях, а результата для муниципалитета ноль. Лучше бы КВНом на уровне города занялись. Последняя игра в ДО, тому лютый пример. Баянистые шутки из интернета, в общем уныло и не смешно!
Вчера, 12:41   ЦитироватьОтветить7
Гость Ирина.
# 2Гость Ирина.
Молодцы! Поздравляю!
Вчера, 14:18   ЦитироватьОтветить2
Заблудший
# 3Заблудший
Съездили отдохнуть за муниципальный счет? И опять с бесполезным кубком вернулись.
Вчера, 14:33   ЦитироватьОтветить6
Гость Ирина.
# 4Гость Ирина.
Заблудший,
Опять отозвались диванные завистники. Кто вам мешает?
Вчера, 14:47   ЦитироватьОтветить2
Гость Ирина.
# 5Гость Ирина.
Кто вам мешает прославлять наш город за муниципальный счёт. Встаньте с с дивана, начните работать, и у вас всё получится.
Вчера, 14:53   ЦитироватьОтветить2
Диван
# 6Диван
Гость Ирина.,
Прославлять это громко сказанно. Тратить по гостинницам и кабакам бюджетные деньги,а потом хвастаться этим в соц.сетях, особого ума не надо.
Вчера, 15:14   ЦитироватьОтветить5
Гость Местный
# 7Гость Местный
А как только речь о помощи спортсменам нашим заходит в Администрации, то сразу ДЕНЕГ НЕТ!!! Любимая отмазка - неолимпийский вид спорта!!! Только оттуда они медали везут, причем высшей пробы, а не кубки за "Приз редакторов". Почему спортсмены сами себе все оплачивают, а КВНщики за счет администрации ездят??? У нас что КВН в приоритете? Насколько мне помнится, всех призывают к здоровому образу жизни, а не к веселому ))) За здоровую Россию!!!
Вчера, 15:26   ЦитироватьОтветить5
Прохожий
# 8Прохожий
Гость Местный,
К сожалению нынешний глава большой любитель КВНа того уровня, что показывают эти, с позволения сказать юмористы. Это даже не уровень Аншлага это грустно и совсем не смешно. Наши с вами денежки тратят на веселое времопреповождение. А бюджетникам зарплату опять урезали. Оптимизация в действии,зато квн в приоритете!
Вчера, 18:49   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 9Гость Гость
Женька - наркоман, косяк дунул, перед тем как их на гастроли отправить.
Вчера, 19:43   ЦитироватьОтветить1
Яшка
# 10Яшка
Гость Местный,
Вот просто умница Вы, автор! Та же мысль всегда посещает!
Вчера, 22:10   ЦитироватьОтветить0

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