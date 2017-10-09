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В рамках Дня пожилого человека волонтёры ДЮЦ провели акцию «Дарим людям тепло своей души»

9 октябрь 2017, 16:38
В рамках Дня пожилого человека волонтёры ДЮЦ провели акцию «Дарим людям тепло своей души»
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям - это 1 октября или Международный день пожилых людей «День добра и уважения». Этот праздник очень важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны помнить о потребностях пожилых людей, о неоценимой значимости их опыта и труда.

В рамках празднования Международного дня пожилых людей волонтёры МАУ ДО «ДЮЦ» под руководством Пехтеревой Светлана Ивановны и Кригер Алины Виленовны провели акцию «Дарим людям тепло своей души».

Наши земляки старшего поколения, были приятно удивлены и тронуты таким вниманием молодежи. Ребята навестили одиноких пожилых людей. Оказали помощь по наведению порядка в доме. Каждый из них в этот день принес частичку радости в дом одиноких пожилых людей, оказал им то внимание и заботу, в которой они, конечно же, нуждаются ежедневно.

Не менее важной частью акции было распространение памяток «Этот праздник касается каждого!» среди жителей нашего города молодого и среднего возраста. В памятке говорилось о том, чтобы не забыли поздравить бабушек и дедушек с их праздником и уделяли им внимание не только по праздникам, а каждый день!

Также ребята поздравляли пожилых людей на улицах, а в ответ получали слова благодарности и улыбки. Хочется надеется, что девиз акции «Помните: завтра может быть уже поздно, успейте подарить добро и уважение старшему поколению сегодня!» нашел отклик в сердцах наших земляков. Берегите стариков, это память нации и залог завтрашнего дня!
Теги: волонтёры ДЮЦ День пожилого человека
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