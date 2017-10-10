В Гусеве планируют продолжить строительство агрогородка для молодых специалистов
10 октябрь 2017, 13:23
Жильё возводится по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 70% стоимости индивидуального дома оплачивает государство. Инженерные коммуникации строятся за счёт местного бюджета. На прокладку водопровода и строительство грунтовой дороги к 5 особнякам потрачено более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: строительство Админстрация Гусевского района
Александр Китаев, первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ»:
— В этом микрорайоне, кроме существующих домов, также отмежёваны земельные участки, которые выставляются на торги, и в настоящее время говорить здесь о появлении усовершенствованного покрытия нецелесообразно, потому что во время стройки тяжёлая техника вновь построенной дороге будет наносить урон. По завершении строительства этого микрорайона вопрос о появлении здесь усовершенствованного покрытия будет рассмотрен.
Александр Китаев, первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ»:
— В этом микрорайоне, кроме существующих домов, также отмежёваны земельные участки, которые выставляются на торги, и в настоящее время говорить здесь о появлении усовершенствованного покрытия нецелесообразно, потому что во время стройки тяжёлая техника вновь построенной дороге будет наносить урон. По завершении строительства этого микрорайона вопрос о появлении здесь усовершенствованного покрытия будет рассмотрен.
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