В городском музее открылась выставка калининградской художницы Людмилы Морозко

11 октябрь 2017, 12:48

Во вторник, 10 октября, состоялось открытие персональной выставки калининградской художницы «Акварельное настроение» Людмилы Морозко.



Все работы автора выполнены с натуры в технике классической многослойной акварели, без применения белил. На выставке представлены работы в жанре пейзажа: этюды моря, окрестности нашей области, яркие цветочные поля; и натюрморты. Любимая тема автора — именно цветы, все они написаны с натуры в своём саду.



Художественная выставка в Гусевском музее — пятая персональная выставка автора в Калининградской области. В 2010 и 2015 году Людмила Морозко выставляла свои работы в Калининграде, в 2016 году - Советске, в 2017 — в Пионерском.



Людмила Морозко преподает в Детской школе искусств им. Ф. Шопена в г. Калининграде. Её опыт работы с учащимися насчитывает более тридцати лет. Она регулярно повышает свой профессиональный уровень в Государственной Московской академии акварели и изящных искусств имени С. Н. Андрияки и посещает мастер-классы ведущих специалистов. Людмила Морозко также участвует в педагогических пленэрах в области и за рубежом. Её учащиеся также являются постоянными участниками международных, областных, городских и межшкольных конкурсов-выставок, получают грамоты и дипломы.



Выставка «Акварельное настроение» проходит в Малом зале музея и продлится до конца октября.



Ждем вас ежедневно с 11:00 до 17:00.

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