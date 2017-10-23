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Разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

23 октябрь 2017, 18:40
Разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
С целью участия в проекте Правительства Калининградской области «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года, администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» разработан проект муниципальной программы, определен перечень видов работ, подготовлены эскизные проекты.

Основная задача программы - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды. В рамках данной программы на территории округа планируется привести в нормативное состояние скверы, парки, дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий.

Критериями отбора для участия в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2018-2022 годы являются:

  • финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Гусевский городской округ» в размере не менее 5% от общего объема средств;
  • охват наибольшего количества собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Одним из основных принципов реализации программы является общественное обсуждение. Для этого на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ» создано публичное обсуждение муниципальной программы.

Скачать проекта муниципальной программы (Посмотреть онлайн) [335,23 Kb] (cкачиваний: 9)
Теги: Админстрация Гусевского района
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