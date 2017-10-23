Разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
23 октябрь 2017, 18:40
С целью участия в проекте Правительства Калининградской области «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года, администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» разработан проект муниципальной программы, определен перечень видов работ, подготовлены эскизные проекты.Теги: Админстрация Гусевского района
Основная задача программы - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды. В рамках данной программы на территории округа планируется привести в нормативное состояние скверы, парки, дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий.
Критериями отбора для участия в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2018-2022 годы являются:
Одним из основных принципов реализации программы является общественное обсуждение. Для этого на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ» создано публичное обсуждение муниципальной программы.
Основная задача программы - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды. В рамках данной программы на территории округа планируется привести в нормативное состояние скверы, парки, дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий.
Критериями отбора для участия в Муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2018-2022 годы являются:
- финансовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Гусевский городской округ» в размере не менее 5% от общего объема средств;
- охват наибольшего количества собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Одним из основных принципов реализации программы является общественное обсуждение. Для этого на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ» создано публичное обсуждение муниципальной программы.
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