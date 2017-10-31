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Михайлов и Гнездилов получили благодарственные письма за вклад в победу Антона Алиханова на выборах

31 октябрь 2017, 11:15
Михайлов и Гнездилов получили благодарственные письма за вклад в победу Антона Алиханова на выборах
Вчера на заседании Регионального политического совета Партии «Единая Россия» подводились итоги «единого дня голосования», в котором Гусевский городской округ принял активное участие.

Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин вручил благодарственные письма за значительный вклад в убедительную победу губернатора Калининградской области Антона Алиханова главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову и главе Гусевского городского округа – председателю окружного Совета депутатов Андрею Гнездилову.
Теги: Евгений Михайлов Андрей Гнездилов Антон Алиханов
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избиратель
# 1избиратель
А учитывая то, что никто из них в период проведения избирательной компании в отпусках не находился, - наш новый глава региона поблагодарил их, да и других тоже, за качественное использование административного ресурса )))
Вчера, 11:47   ЦитироватьОтветить7
ЖГ
# 2ЖГ
А простой избиратель получил ПО КОЧАНУ !!!!
Вчера, 13:57   ЦитироватьОтветить8
Я
# 3Я
Единственный человек, кто внёс вклад в победу Кочана- это Путин. А эти примазываются.
Вчера, 13:57   ЦитироватьОтветить5
неедрос
# 4неедрос
Али не едрос, при чем тут Партия???
Вчера, 14:45   ЦитироватьОтветить0
равнодушный
# 5равнодушный
смешно :)
Вчера, 15:42   ЦитироватьОтветить2
ха-ха-ха
# 6ха-ха-ха
"Героям" слава!!! smiley
Вчера, 17:26   ЦитироватьОтветить2
солдат
# 7солдат
АРМИИ НАДО СКАЗАТЬ СПАСИБО.
Вчера, 18:34   ЦитироватьОтветить0
леня
# 8леня
они оба смеются над нами
Вчера, 19:10   ЦитироватьОтветить3
садовник
# 9садовник
кочан-это в точку.
Вчера, 22:05   ЦитироватьОтветить1
Прохожий
# 10Прохожий
Цитата: неедрос
Али не едрос, при чем тут Партия???

Вы забыли.👇
"История повторяется дважды:
Первый раз в виде трагедии,
Второй - в виде фарса"...
Сегодня, 05:39   ЦитироватьОтветить0

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