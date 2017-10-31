Михайлов и Гнездилов получили благодарственные письма за вклад в победу Антона Алиханова на выборах
31 октябрь 2017, 11:15
Вчера на заседании Регионального политического совета Партии «Единая Россия» подводились итоги «единого дня голосования», в котором Гусевский городской округ принял активное участие.Евгений Михайлов Андрей Гнездилов Антон Алиханов
Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин вручил благодарственные письма за значительный вклад в убедительную победу губернатора Калининградской области Антона Алиханова главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову и главе Гусевского городского округа – председателю окружного Совета депутатов Андрею Гнездилову.
Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин вручил благодарственные письма за значительный вклад в убедительную победу губернатора Калининградской области Антона Алиханова главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову и главе Гусевского городского округа – председателю окружного Совета депутатов Андрею Гнездилову.
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