Михайлов и Гнездилов получили благодарственные письма за вклад в победу Антона Алиханова на выборах

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Вчера на заседании Регионального политического совета Партии «Единая Россия» подводились итоги «единого дня голосования», в котором Гусевский городской округ принял активное участие. Секретарь Калининградского регионального отделения Партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин вручил благодарственные письма за значительный вклад в убедительную победу губернатора Калининградской области Антона Алиханова главе администрации МО «Гусевский городской округ» Евгению Михайлову и главе Гусевского городского округа – председателю окружного Совета депутатов Андрею Гнездилову.

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