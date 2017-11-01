Местные власти принимают меры для контроля за паводковой ситуацией и предотвращения последствий
1 ноябрь 2017, 19:17
Сегодня под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах округа. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: Админстрация Гусевского района паводок
На заседании присутствовали заместитель Главного государственного санитарного врача по Калининградской области в Гусевском, Нестеровском и Краснознаменском районах Павел Голуб, директор ОАО «Гусев-Водоканал» Денис Левочкин, начальник Гусевского участка восточного предприятия электрических сетей Сергей Проскуркин, начальник пожарной части № 13 Дмитрий Костылев, генеральный директор ОАО «Гусевский «Райавтодор» Николай Дербуш, ведущий инженер-мелиоратор Нестеровского филиала ФГБУ «Калининградмелиоводхоз» Вадим Корчевский, заместитель начальника полиции Клочков Александр и другие официальные лица и сотрудники администрации Гусевского городского округа.
Во время совещания обсуждали вопросы, связанные с гидрометеорологической обстановкой, подтопления земель сельскохозяйственного назначения и состояния мелиоративной системы на территории муниципального образования.
Все случаи подтопления подвалов как в городе, так и на селе взяты на контроль. Заместитель главы администрации Владимир Козьяков отслеживает каждый такой случай и лично докладывает главе администрации.
На территории муниципалитета осуществляется постоянный системный контроль паводковой ситуации коммунальными и оперативно-диспетчерскими службами.
Также по поручению главы администрации Евгения Михайлова, для оперативного реагирования и ликвидации подтоплений левой стороны города, установлена четырехуровневая система датчиков оповещения об уровне воды в канализационной сети. Сигналы о достижении уровня подаются в виде SMS сообщений дежурным операторам. При получении такого сигнала в течение 10-15 минут выезжает дежурный персонал для устранения аварийной ситуации.
По итогам совещания глава администрации Евгений Михайлов поставил задачу уделить особое внимание готовности всех служб, структур и руководителей курирующих данное направление для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости оказанию помощи населению, попавших в затруднительную ситуацию, в связи с паводками.
На заседании присутствовали заместитель Главного государственного санитарного врача по Калининградской области в Гусевском, Нестеровском и Краснознаменском районах Павел Голуб, директор ОАО «Гусев-Водоканал» Денис Левочкин, начальник Гусевского участка восточного предприятия электрических сетей Сергей Проскуркин, начальник пожарной части № 13 Дмитрий Костылев, генеральный директор ОАО «Гусевский «Райавтодор» Николай Дербуш, ведущий инженер-мелиоратор Нестеровского филиала ФГБУ «Калининградмелиоводхоз» Вадим Корчевский, заместитель начальника полиции Клочков Александр и другие официальные лица и сотрудники администрации Гусевского городского округа.
Во время совещания обсуждали вопросы, связанные с гидрометеорологической обстановкой, подтопления земель сельскохозяйственного назначения и состояния мелиоративной системы на территории муниципального образования.
Все случаи подтопления подвалов как в городе, так и на селе взяты на контроль. Заместитель главы администрации Владимир Козьяков отслеживает каждый такой случай и лично докладывает главе администрации.
На территории муниципалитета осуществляется постоянный системный контроль паводковой ситуации коммунальными и оперативно-диспетчерскими службами.
Также по поручению главы администрации Евгения Михайлова, для оперативного реагирования и ликвидации подтоплений левой стороны города, установлена четырехуровневая система датчиков оповещения об уровне воды в канализационной сети. Сигналы о достижении уровня подаются в виде SMS сообщений дежурным операторам. При получении такого сигнала в течение 10-15 минут выезжает дежурный персонал для устранения аварийной ситуации.
По итогам совещания глава администрации Евгений Михайлов поставил задачу уделить особое внимание готовности всех служб, структур и руководителей курирующих данное направление для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости оказанию помощи населению, попавших в затруднительную ситуацию, в связи с паводками.
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