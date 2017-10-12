Работники организаций «Гусев-Водоканал» и «Гусев-КОС» через СМИ обратились в прокуратуру и губернатору
12 октябрь 2017, 13:09
Мы хотим жить и заниматься любимым делом в спокойной рабочей обстановке, без унижений и оскорблений, без травли и увольнений, говорится в письме на сайте «Калининград без границ» (публикуется без корректур).Теги: прокуратура Правительство КО водоканал
Губернатору Калининградской области А.А. Алиханову
Прокурору Калининградской области С.Н. Хлопушину
Мы, работники организаций ОАО «Гусев-Водоканал» и ОАО «Гусев-КОС», убедительно просим Вас принять меры к руководителю организаций Лёвочкину Д.Ю., который после увольнения из Администрации города, был назначен на должность директора в июне 2016 года. Утратив человеческие качества, такие как порядочность и уважение к сослуживцам стал вести себя вызывающе, решив, что под крылом Главы Администрации ему теперь все дозволено и он будет теперь устраивать со своим окружением на предприятии беспредел.
Неадекватное поведение Лёвочкина, «ограниченно годного» к срочной службе (кат. «В»), мания величия, маниакальные наклонности, отсутствие логики, приступы агрессии, не умение работать в коллективе, вызывает отвращение. Его верноподданные ходят с диктофонами, провоцируя на откровения, постоянные угрозы увольнением, склоки, травля неугодных, все это заставляет нас обратиться за защитой, что бы уберечь оставшиеся кадры и сохранить предприятие от полного развала и банкротства.
На протяжении всего времени, Левочкин и его команда занимается травлей неугодных работников, в основном дипломированных специалистов, мастеров своего дела, которые не хотят быть «рабами» и исполнять идиотские приказы, всячески принуждая их увольняться. На их места назначает своих знакомых, не имеющих профильного образования и опыта работы, которые понятия не имеют, что нужно делать и как.
Принимая меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами гл. инженером в 2014 году, вопреки здравому смыслу, Левочкин, перед уходом в Администрацию, назначил неоднократно кодированного от алкоголизма, с нарушенной психикой электрика с дипломом Озерского техникума. На должность юриста предприятия, по просьбе из администрации, в сентябре 2012 г., был принять студент 1-го курса, который даже понятия не имел, как составить жалобу в суд по административному делу.
Все это наглядно доказывает, что у Лёвочкина совершенно отсутствует логика и здравый смысл, главным критерием для него является личная преданность, а работу за них пусть выполняют другие.
Так за 7 месяцев до пенсии в 2015 году, не выдержав психологического давления, уволился начальник АВР - на его место был назначен водитель с неполным средним образованием.
На должность директора сельского ВКХ был назначен сначала военный пенсионер, который работал когда-то сторожем, он ни разу не появился на предприятии, документы на подпись ему возили домой, потом Лёвочкин привел свою знакомую- бухгалтера детского сада, руководство которой носило формальный характер вплоть до декретного отпуска.
Уволившегося, в этом году, начальника ВНС, который, так же как и начальник АВР, не выдержал идиотизма директора и гл. инженера, заменили на бригадира сельской бригады, кума Лёвочкина, который не имеет никакого специального образования и не просыхает от пьянства, злоупотребляя спиртным на рабочем месте.
Не желая видеть грубые нарушения трудовой дисциплины, такие, как пьянство на рабочем месте и прогулы, Левочкин, в силу своего неадекватного поведения, вынашивает бредовые планы всех неугодных работников уволить по статье или посадить, пытаясь привлечь их к дисциплинарной ответственности по надуманным основаниям, а алкоголики после запоев, спокойно уходят «по собственному» желанию.
Весной 2017 г. он пытался привлечь к уголовной ответственности водителя за то, что у него в топливном баке оказалось топлива на 130 литров больше, чем должно было быть, что наглядно доказывает его неадекватное поведение. Подбросив после работы в служебный автомобиль канистру с топливом, пытался обвинить его в воровстве. Пытался уволить его за прогул, обвиняя в поддельном больничном по уходу за ребенком. Кроме как паранойя, это по-другому сложно назвать.
В июле 2016 года, производя ремонт системы отопления, косметический ремонт и постройку веранды, в доме у своей тёщи, на ул. Южная д. 3, Лёвочкин привлек на месяц, в рабочее время, бригаду строителей предприятия и водителя самосвала, а бригадира, за отказ работать у него в рабочее время и за зарплату, вынудил уволиться, срезав у него все надбавки, хотя он является родственником жены.
Энергетик предприятия, имея 3-ю группу инвалидности, травлей был доведен до сердечного приступа, который впоследствии был прооперирован в Калининградском кардиоцентре. Даже это не останавливает Лёвочкина, он продолжает и дальше устраивать травлю умного и талантливого специалиста.
Теперь настала очередь механика, который, придя на предприятие в 2013 году – за 6 месяцев привел весь гараж в надлежащее состояние. Поставил на ход то, что не ездило, списал и утилизировал, вросшую в землю технику, за которую предприятие годами платило транспортный налог, переоформил весь парк в ГИБДД, что до него не удалось сделать ни одному механику, отбил охоту у инспекторов ДПС штрафовать водителей (обжалуя постановления в суде). За все это, в знак благодарности, Лёвочкин лично принуждает водителей к даче ложных обвинений в его адрес, по надуманным основаниям, чтобы потом уволить механика, как неугодного, за его профессионализм и юридическую грамотность, постоянно провоцируя механика на конфликт. Водителей отказывающихся участвовать в этой авантюре он лишает надбавок и так же, как и механика пытается уволить.
Имея дефицит бюджета, Лёвочкин раздувает штаты, принимая на работу не нужных людей. Имея штатного юриста на предприятии, он еще пользуется услугами двух юристов по договору с ООО «Линия защиты», главной задачей которых является юридическая помощь в травле и увольнении неугодных. За этот нелегкий труд он переводит им ежемесячно 57 тыс. р., а тем, кто честно и добросовестно работает, срезает зарплату или отказывается платить за их нечеловеческий труд, мотивируя отсутствием средств. В мае 2017г. он ввел на предприятиях никому не нужную должность начальника гаража и принял на работу бывшего водителя главы Администрации, который не имеет, как и гл. инженер, соответствующего высшего профессионального образования. Зато лихо помогает директору расправляться с неугодными, плетя интриги и сея вражду, запугивая работяг, он обещает отобрать не только зарплату, но и лишить даже ПЕНСИИ!
Финансово-хозяйственная деятельность под руководством Лёвочкина Д.Ю., приводит к колоссальным убыткам, предприятие балансирует на грани банкротства, за что бы он не взялся, экономический эффект сводится к нулю. На предприятии ОАО «Гусев-КОС» скопилось столько отходов производства, что на их утилизацию требуется не один миллион рублей, которых на предприятии просто нет. Из-за переполненных резервуаров постоянно стоит неприятный запах, что создает неблагоприятную экологическую обстановку и недовольство граждан.
Счета предприятий постоянно арестованы за неуплату налогов, расчеты с поставщиками производятся с задержками или по их требованию, на зарплату работникам денег не хватает, Лёвочкину приходится брать деньги в долг или выдавать ее частями, хотя она составляет со всеми надбавками 10-15 тыс.р., алименты не выплачиваются из-за ареста счетов. Работая без лицензии, он даже не пытается ее получить, ему на это наплевать. Штраф за работу без лицензии (40 тыс. руб.) головная боль гл. бухгалтера, а не Лёвочкина, главное, чтобы были организованы все городские праздники и украшения города, затраты на которые ложатся на предприятие, что для Администрации города является самым лучшим показателем в его работе.
Психологическая обстановка на предприятиях доведена до критической отметки, увольнения сотрудников приобрели массовый характер. Он даже не скрывает, а наоборот, неоднократно заявлял на совещаниях, что поменяет весь коллектив. Предприятие существует уже 60 лет и ни одному директору не приходило в голову менять коллектив, ни один бывший руководитель не позволял себе так пренебрежительно обращаться с подчиненными, наоборот, ценили и уважали как специалистов, так и простых рабочих.
Руководитель должен обладать деловыми качествами, иметь заслуженный авторитет в коллективе, уметь работать с людьми, быть примером во всем и быть лицом предприятия, что не скажешь о Лёвочкине, который кроме идиотизма и безумия ничем больше не обладает и руководить коллективом грамотно и умело не может. Основной своей заслугой считает безвозмездную работу на Администрацию, разоряя предприятие и вгоняя его в колоссальные долги. Его высокомерие и цинизм, а также политика устрашения всем надоела. Абсолютно бездарный, с неадекватным поведением Левочкин не имеет права руководить коллективом и портить жизнь работникам предприятия, мы все уже устали от его безумия и травли. Дурная слава Лёвочкина давно уже вышла за пределы предприятия, нам стыдно, что нами руководит этот безумец, у тех кто с ним пообщался, один вопрос: « Как у вашего директора с головой?». Мы хотим жить и заниматься любимым делом в спокойной рабочей обстановке, без унижений и оскорблений, без травли и увольнений, без Лёвочкина и его команды непрофессионалов и недоумков!
Многие из нас боятся подписаться под заявлением, опасаясь репрессий, а тем, кто уже перестал бояться, терять уже нечего. Мы сознательно не обращаемся в местные органы власти (Администрацию и прокуратуру), т.к. хорошо знаем о круговой поруке, на примере наших коллег.
Подписи- 24 работников ( 35% ) тех, кто нашел в себе смелость.
P.S. - 29.09.2017г. оба письма были вручены адресатам, но реакции не последовало, а наоборот - начались бесчинства и увольнения, у контролеров абонентного отдела отняли даже служебный автомобиль, на котором они выезжали на заявки.
Теперь вся надежда только на СМИ и порядочность людей, от которых зависит судьба предприятий, ведь они являются собственностью муниципалитета, а не «частной лавочкой» Лёвочкина Д.Ю.
Губернатору Калининградской области А.А. Алиханову
Прокурору Калининградской области С.Н. Хлопушину
Мы, работники организаций ОАО «Гусев-Водоканал» и ОАО «Гусев-КОС», убедительно просим Вас принять меры к руководителю организаций Лёвочкину Д.Ю., который после увольнения из Администрации города, был назначен на должность директора в июне 2016 года. Утратив человеческие качества, такие как порядочность и уважение к сослуживцам стал вести себя вызывающе, решив, что под крылом Главы Администрации ему теперь все дозволено и он будет теперь устраивать со своим окружением на предприятии беспредел.
Неадекватное поведение Лёвочкина, «ограниченно годного» к срочной службе (кат. «В»), мания величия, маниакальные наклонности, отсутствие логики, приступы агрессии, не умение работать в коллективе, вызывает отвращение. Его верноподданные ходят с диктофонами, провоцируя на откровения, постоянные угрозы увольнением, склоки, травля неугодных, все это заставляет нас обратиться за защитой, что бы уберечь оставшиеся кадры и сохранить предприятие от полного развала и банкротства.
На протяжении всего времени, Левочкин и его команда занимается травлей неугодных работников, в основном дипломированных специалистов, мастеров своего дела, которые не хотят быть «рабами» и исполнять идиотские приказы, всячески принуждая их увольняться. На их места назначает своих знакомых, не имеющих профильного образования и опыта работы, которые понятия не имеют, что нужно делать и как.
Принимая меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами гл. инженером в 2014 году, вопреки здравому смыслу, Левочкин, перед уходом в Администрацию, назначил неоднократно кодированного от алкоголизма, с нарушенной психикой электрика с дипломом Озерского техникума. На должность юриста предприятия, по просьбе из администрации, в сентябре 2012 г., был принять студент 1-го курса, который даже понятия не имел, как составить жалобу в суд по административному делу.
Все это наглядно доказывает, что у Лёвочкина совершенно отсутствует логика и здравый смысл, главным критерием для него является личная преданность, а работу за них пусть выполняют другие.
Так за 7 месяцев до пенсии в 2015 году, не выдержав психологического давления, уволился начальник АВР - на его место был назначен водитель с неполным средним образованием.
На должность директора сельского ВКХ был назначен сначала военный пенсионер, который работал когда-то сторожем, он ни разу не появился на предприятии, документы на подпись ему возили домой, потом Лёвочкин привел свою знакомую- бухгалтера детского сада, руководство которой носило формальный характер вплоть до декретного отпуска.
Уволившегося, в этом году, начальника ВНС, который, так же как и начальник АВР, не выдержал идиотизма директора и гл. инженера, заменили на бригадира сельской бригады, кума Лёвочкина, который не имеет никакого специального образования и не просыхает от пьянства, злоупотребляя спиртным на рабочем месте.
Не желая видеть грубые нарушения трудовой дисциплины, такие, как пьянство на рабочем месте и прогулы, Левочкин, в силу своего неадекватного поведения, вынашивает бредовые планы всех неугодных работников уволить по статье или посадить, пытаясь привлечь их к дисциплинарной ответственности по надуманным основаниям, а алкоголики после запоев, спокойно уходят «по собственному» желанию.
Весной 2017 г. он пытался привлечь к уголовной ответственности водителя за то, что у него в топливном баке оказалось топлива на 130 литров больше, чем должно было быть, что наглядно доказывает его неадекватное поведение. Подбросив после работы в служебный автомобиль канистру с топливом, пытался обвинить его в воровстве. Пытался уволить его за прогул, обвиняя в поддельном больничном по уходу за ребенком. Кроме как паранойя, это по-другому сложно назвать.
В июле 2016 года, производя ремонт системы отопления, косметический ремонт и постройку веранды, в доме у своей тёщи, на ул. Южная д. 3, Лёвочкин привлек на месяц, в рабочее время, бригаду строителей предприятия и водителя самосвала, а бригадира, за отказ работать у него в рабочее время и за зарплату, вынудил уволиться, срезав у него все надбавки, хотя он является родственником жены.
Энергетик предприятия, имея 3-ю группу инвалидности, травлей был доведен до сердечного приступа, который впоследствии был прооперирован в Калининградском кардиоцентре. Даже это не останавливает Лёвочкина, он продолжает и дальше устраивать травлю умного и талантливого специалиста.
Теперь настала очередь механика, который, придя на предприятие в 2013 году – за 6 месяцев привел весь гараж в надлежащее состояние. Поставил на ход то, что не ездило, списал и утилизировал, вросшую в землю технику, за которую предприятие годами платило транспортный налог, переоформил весь парк в ГИБДД, что до него не удалось сделать ни одному механику, отбил охоту у инспекторов ДПС штрафовать водителей (обжалуя постановления в суде). За все это, в знак благодарности, Лёвочкин лично принуждает водителей к даче ложных обвинений в его адрес, по надуманным основаниям, чтобы потом уволить механика, как неугодного, за его профессионализм и юридическую грамотность, постоянно провоцируя механика на конфликт. Водителей отказывающихся участвовать в этой авантюре он лишает надбавок и так же, как и механика пытается уволить.
Имея дефицит бюджета, Лёвочкин раздувает штаты, принимая на работу не нужных людей. Имея штатного юриста на предприятии, он еще пользуется услугами двух юристов по договору с ООО «Линия защиты», главной задачей которых является юридическая помощь в травле и увольнении неугодных. За этот нелегкий труд он переводит им ежемесячно 57 тыс. р., а тем, кто честно и добросовестно работает, срезает зарплату или отказывается платить за их нечеловеческий труд, мотивируя отсутствием средств. В мае 2017г. он ввел на предприятиях никому не нужную должность начальника гаража и принял на работу бывшего водителя главы Администрации, который не имеет, как и гл. инженер, соответствующего высшего профессионального образования. Зато лихо помогает директору расправляться с неугодными, плетя интриги и сея вражду, запугивая работяг, он обещает отобрать не только зарплату, но и лишить даже ПЕНСИИ!
Финансово-хозяйственная деятельность под руководством Лёвочкина Д.Ю., приводит к колоссальным убыткам, предприятие балансирует на грани банкротства, за что бы он не взялся, экономический эффект сводится к нулю. На предприятии ОАО «Гусев-КОС» скопилось столько отходов производства, что на их утилизацию требуется не один миллион рублей, которых на предприятии просто нет. Из-за переполненных резервуаров постоянно стоит неприятный запах, что создает неблагоприятную экологическую обстановку и недовольство граждан.
Счета предприятий постоянно арестованы за неуплату налогов, расчеты с поставщиками производятся с задержками или по их требованию, на зарплату работникам денег не хватает, Лёвочкину приходится брать деньги в долг или выдавать ее частями, хотя она составляет со всеми надбавками 10-15 тыс.р., алименты не выплачиваются из-за ареста счетов. Работая без лицензии, он даже не пытается ее получить, ему на это наплевать. Штраф за работу без лицензии (40 тыс. руб.) головная боль гл. бухгалтера, а не Лёвочкина, главное, чтобы были организованы все городские праздники и украшения города, затраты на которые ложатся на предприятие, что для Администрации города является самым лучшим показателем в его работе.
Психологическая обстановка на предприятиях доведена до критической отметки, увольнения сотрудников приобрели массовый характер. Он даже не скрывает, а наоборот, неоднократно заявлял на совещаниях, что поменяет весь коллектив. Предприятие существует уже 60 лет и ни одному директору не приходило в голову менять коллектив, ни один бывший руководитель не позволял себе так пренебрежительно обращаться с подчиненными, наоборот, ценили и уважали как специалистов, так и простых рабочих.
Руководитель должен обладать деловыми качествами, иметь заслуженный авторитет в коллективе, уметь работать с людьми, быть примером во всем и быть лицом предприятия, что не скажешь о Лёвочкине, который кроме идиотизма и безумия ничем больше не обладает и руководить коллективом грамотно и умело не может. Основной своей заслугой считает безвозмездную работу на Администрацию, разоряя предприятие и вгоняя его в колоссальные долги. Его высокомерие и цинизм, а также политика устрашения всем надоела. Абсолютно бездарный, с неадекватным поведением Левочкин не имеет права руководить коллективом и портить жизнь работникам предприятия, мы все уже устали от его безумия и травли. Дурная слава Лёвочкина давно уже вышла за пределы предприятия, нам стыдно, что нами руководит этот безумец, у тех кто с ним пообщался, один вопрос: « Как у вашего директора с головой?». Мы хотим жить и заниматься любимым делом в спокойной рабочей обстановке, без унижений и оскорблений, без травли и увольнений, без Лёвочкина и его команды непрофессионалов и недоумков!
Многие из нас боятся подписаться под заявлением, опасаясь репрессий, а тем, кто уже перестал бояться, терять уже нечего. Мы сознательно не обращаемся в местные органы власти (Администрацию и прокуратуру), т.к. хорошо знаем о круговой поруке, на примере наших коллег.
Подписи- 24 работников ( 35% ) тех, кто нашел в себе смелость.
P.S. - 29.09.2017г. оба письма были вручены адресатам, но реакции не последовало, а наоборот - начались бесчинства и увольнения, у контролеров абонентного отдела отняли даже служебный автомобиль, на котором они выезжали на заявки.
Теперь вся надежда только на СМИ и порядочность людей, от которых зависит судьба предприятий, ведь они являются собственностью муниципалитета, а не «частной лавочкой» Лёвочкина Д.Ю.
657 просмотров | 20 комментариев
2