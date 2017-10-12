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Работники организаций «Гусев-Водоканал» и «Гусев-КОС» через СМИ обратились в прокуратуру и губернатору

12 октябрь 2017, 13:09
Работники организаций «Гусев-Водоканал» и «Гусев-КОС» через СМИ обратились в прокуратуру и губернатору
Мы хотим жить и заниматься любимым делом в спокойной рабочей обстановке, без унижений и оскорблений, без травли и увольнений, говорится в письме на сайте «Калининград без границ» (публикуется без корректур).

Губернатору Калининградской области А.А. Алиханову
Прокурору Калининградской области С.Н. Хлопушину

Мы, работники организаций ОАО «Гусев-Водоканал» и ОАО «Гусев-КОС», убедительно просим Вас принять меры к руководителю организаций Лёвочкину Д.Ю., который после увольнения из Администрации города, был назначен на должность директора в июне 2016 года. Утратив человеческие качества, такие как порядочность и уважение к сослуживцам стал вести себя вызывающе, решив, что под крылом Главы Администрации ему теперь все дозволено и он будет теперь устраивать со своим окружением на предприятии беспредел.

Неадекватное поведение Лёвочкина, «ограниченно годного» к срочной службе (кат. «В»), мания величия, маниакальные наклонности, отсутствие логики, приступы агрессии, не умение работать в коллективе, вызывает отвращение. Его верноподданные ходят с диктофонами, провоцируя на откровения, постоянные угрозы увольнением, склоки, травля неугодных, все это заставляет нас обратиться за защитой, что бы уберечь оставшиеся кадры и сохранить предприятие от полного развала и банкротства.

На протяжении всего времени, Левочкин и его команда занимается травлей неугодных работников, в основном дипломированных специалистов, мастеров своего дела, которые не хотят быть «рабами» и исполнять идиотские приказы, всячески принуждая их увольняться. На их места назначает своих знакомых, не имеющих профильного образования и опыта работы, которые понятия не имеют, что нужно делать и как.

Принимая меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами гл. инженером в 2014 году, вопреки здравому смыслу, Левочкин, перед уходом в Администрацию, назначил неоднократно кодированного от алкоголизма, с нарушенной психикой электрика с дипломом Озерского техникума. На должность юриста предприятия, по просьбе из администрации, в сентябре 2012 г., был принять студент 1-го курса, который даже понятия не имел, как составить жалобу в суд по административному делу.

Все это наглядно доказывает, что у Лёвочкина совершенно отсутствует логика и здравый смысл, главным критерием для него является личная преданность, а работу за них пусть выполняют другие.

Так за 7 месяцев до пенсии в 2015 году, не выдержав психологического давления, уволился начальник АВР - на его место был назначен водитель с неполным средним образованием.

На должность директора сельского ВКХ был назначен сначала военный пенсионер, который работал когда-то сторожем, он ни разу не появился на предприятии, документы на подпись ему возили домой, потом Лёвочкин привел свою знакомую- бухгалтера детского сада, руководство которой носило формальный характер вплоть до декретного отпуска.

Уволившегося, в этом году, начальника ВНС, который, так же как и начальник АВР, не выдержал идиотизма директора и гл. инженера, заменили на бригадира сельской бригады, кума Лёвочкина, который не имеет никакого специального образования и не просыхает от пьянства, злоупотребляя спиртным на рабочем месте.

Не желая видеть грубые нарушения трудовой дисциплины, такие, как пьянство на рабочем месте и прогулы, Левочкин, в силу своего неадекватного поведения, вынашивает бредовые планы всех неугодных работников уволить по статье или посадить, пытаясь привлечь их к дисциплинарной ответственности по надуманным основаниям, а алкоголики после запоев, спокойно уходят «по собственному» желанию.

Весной 2017 г. он пытался привлечь к уголовной ответственности водителя за то, что у него в топливном баке оказалось топлива на 130 литров больше, чем должно было быть, что наглядно доказывает его неадекватное поведение. Подбросив после работы в служебный автомобиль канистру с топливом, пытался обвинить его в воровстве. Пытался уволить его за прогул, обвиняя в поддельном больничном по уходу за ребенком. Кроме как паранойя, это по-другому сложно назвать.

В июле 2016 года, производя ремонт системы отопления, косметический ремонт и постройку веранды, в доме у своей тёщи, на ул. Южная д. 3, Лёвочкин привлек на месяц, в рабочее время, бригаду строителей предприятия и водителя самосвала, а бригадира, за отказ работать у него в рабочее время и за зарплату, вынудил уволиться, срезав у него все надбавки, хотя он является родственником жены.

Энергетик предприятия, имея 3-ю группу инвалидности, травлей был доведен до сердечного приступа, который впоследствии был прооперирован в Калининградском кардиоцентре. Даже это не останавливает Лёвочкина, он продолжает и дальше устраивать травлю умного и талантливого специалиста.

Теперь настала очередь механика, который, придя на предприятие в 2013 году – за 6 месяцев привел весь гараж в надлежащее состояние. Поставил на ход то, что не ездило, списал и утилизировал, вросшую в землю технику, за которую предприятие годами платило транспортный налог, переоформил весь парк в ГИБДД, что до него не удалось сделать ни одному механику, отбил охоту у инспекторов ДПС штрафовать водителей (обжалуя постановления в суде). За все это, в знак благодарности, Лёвочкин лично принуждает водителей к даче ложных обвинений в его адрес, по надуманным основаниям, чтобы потом уволить механика, как неугодного, за его профессионализм и юридическую грамотность, постоянно провоцируя механика на конфликт. Водителей отказывающихся участвовать в этой авантюре он лишает надбавок и так же, как и механика пытается уволить.

Имея дефицит бюджета, Лёвочкин раздувает штаты, принимая на работу не нужных людей. Имея штатного юриста на предприятии, он еще пользуется услугами двух юристов по договору с ООО «Линия защиты», главной задачей которых является юридическая помощь в травле и увольнении неугодных. За этот нелегкий труд он переводит им ежемесячно 57 тыс. р., а тем, кто честно и добросовестно работает, срезает зарплату или отказывается платить за их нечеловеческий труд, мотивируя отсутствием средств. В мае 2017г. он ввел на предприятиях никому не нужную должность начальника гаража и принял на работу бывшего водителя главы Администрации, который не имеет, как и гл. инженер, соответствующего высшего профессионального образования. Зато лихо помогает директору расправляться с неугодными, плетя интриги и сея вражду, запугивая работяг, он обещает отобрать не только зарплату, но и лишить даже ПЕНСИИ!

Финансово-хозяйственная деятельность под руководством Лёвочкина Д.Ю., приводит к колоссальным убыткам, предприятие балансирует на грани банкротства, за что бы он не взялся, экономический эффект сводится к нулю. На предприятии ОАО «Гусев-КОС» скопилось столько отходов производства, что на их утилизацию требуется не один миллион рублей, которых на предприятии просто нет. Из-за переполненных резервуаров постоянно стоит неприятный запах, что создает неблагоприятную экологическую обстановку и недовольство граждан.

Счета предприятий постоянно арестованы за неуплату налогов, расчеты с поставщиками производятся с задержками или по их требованию, на зарплату работникам денег не хватает, Лёвочкину приходится брать деньги в долг или выдавать ее частями, хотя она составляет со всеми надбавками 10-15 тыс.р., алименты не выплачиваются из-за ареста счетов. Работая без лицензии, он даже не пытается ее получить, ему на это наплевать. Штраф за работу без лицензии (40 тыс. руб.) головная боль гл. бухгалтера, а не Лёвочкина, главное, чтобы были организованы все городские праздники и украшения города, затраты на которые ложатся на предприятие, что для Администрации города является самым лучшим показателем в его работе.

Психологическая обстановка на предприятиях доведена до критической отметки, увольнения сотрудников приобрели массовый характер. Он даже не скрывает, а наоборот, неоднократно заявлял на совещаниях, что поменяет весь коллектив. Предприятие существует уже 60 лет и ни одному директору не приходило в голову менять коллектив, ни один бывший руководитель не позволял себе так пренебрежительно обращаться с подчиненными, наоборот, ценили и уважали как специалистов, так и простых рабочих.

Руководитель должен обладать деловыми качествами, иметь заслуженный авторитет в коллективе, уметь работать с людьми, быть примером во всем и быть лицом предприятия, что не скажешь о Лёвочкине, который кроме идиотизма и безумия ничем больше не обладает и руководить коллективом грамотно и умело не может. Основной своей заслугой считает безвозмездную работу на Администрацию, разоряя предприятие и вгоняя его в колоссальные долги. Его высокомерие и цинизм, а также политика устрашения всем надоела. Абсолютно бездарный, с неадекватным поведением Левочкин не имеет права руководить коллективом и портить жизнь работникам предприятия, мы все уже устали от его безумия и травли. Дурная слава Лёвочкина давно уже вышла за пределы предприятия, нам стыдно, что нами руководит этот безумец, у тех кто с ним пообщался, один вопрос: « Как у вашего директора с головой?». Мы хотим жить и заниматься любимым делом в спокойной рабочей обстановке, без унижений и оскорблений, без травли и увольнений, без Лёвочкина и его команды непрофессионалов и недоумков!

Многие из нас боятся подписаться под заявлением, опасаясь репрессий, а тем, кто уже перестал бояться, терять уже нечего. Мы сознательно не обращаемся в местные органы власти (Администрацию и прокуратуру), т.к. хорошо знаем о круговой поруке, на примере наших коллег.

Подписи- 24 работников ( 35% ) тех, кто нашел в себе смелость.

P.S. - 29.09.2017г. оба письма были вручены адресатам, но реакции не последовало, а наоборот - начались бесчинства и увольнения, у контролеров абонентного отдела отняли даже служебный автомобиль, на котором они выезжали на заявки.

Теперь вся надежда только на СМИ и порядочность людей, от которых зависит судьба предприятий, ведь они являются собственностью муниципалитета, а не «частной лавочкой» Лёвочкина Д.Ю.
Теги: прокуратура Правительство КО водоканал
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Гость волчок
# 1Гость волчок
Этот БЕСПРЕДЕЛ когда нибудь закончится , как можно работать с этим левочкиным ????????? Может ему место где нибудь в Фурманово !!!!!!!!!!!!! Как таких земля носит ??????????
Сегодня, 13:25   ЦитироватьОтветить4
Фантомас
# 2Фантомас
Работать в Фурманово и то максимум слесарем
Сегодня, 13:49   ЦитироватьОтветить0
мое мнение
# 3мое мнение
Надеюсь это единственный начальник самодур в нашем городе и его уволят.
Сегодня, 14:00   ЦитироватьОтветить1
Ника
# 4Ника
А водоснабжение и водоотведение-это экономическая безопасность населения района, да плюс ещё экология. И вдруг такой бардак...И как может неспециалист, человек без профильного образования, быть допущен к снабжению населения водой? Если всё правда- караул!
Тут надо разбираться, кто прав, уже на высоком уровне.
Сегодня, 14:08   ЦитироватьОтветить3
Петя
# 5Петя
Очень бурная фантазия у автора, это месть обиженных людей,которых заставили работать после многолетнего туниядства .Многие факты искажены с выгодой для себя .У нас нормальный коллектив, но как всегда в стаде найдется овца которой все не так.
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить4
Гость Гость
# 6Гость Гость
Хорошая штука - Интернет. Выложили письмо, а там не важно - правда, не правда. Главное, что многие прочитали, шум подняли, дело сделано, а человеку жить и работать. И, заметьте, не самому плохому человеку и работнику в этом городе!
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить3
Ник
# 7Ник
о сколько должников пред предприятием ??? сколько магнитов на счётчиках ? за электро энергию Энергосбыт озвучивает, а Водоканал нет. Работали-работали хорошо и до сих-пор 60% немецкого водопровода в районе, за последние 7 лет начали замены (модернизацию) системы проводить и тут ущемление нужно работать.
Сегодня, 14:28   ЦитироватьОтветить1
Петя
# 8Петя
Полностью согласны с последним комментарием, у нас все нормально, а в семье не без урода, и дай Бог здоровья нашему директору и пусть он работает долго - долго !!!
Сегодня, 14:29   ЦитироватьОтветить2
оля
# 9оля
мое мнение,
Ктетов плюсом в команду к Левочкину и Китаеву
Сегодня, 14:33   ЦитироватьОтветить0
Небезразличный
# 10Небезразличный
Петя,
Петя а ты кем там работаеш?
Сегодня, 14:40   ЦитироватьОтветить0
Гость Александр
# 11Гость Александр
Знаком лично с директором водоканала, нормальный адекватный человек. Видать кто то хочет подсидеть Дениса.
Сегодня, 14:47   ЦитироватьОтветить1
Небезразличный
# 12Небезразличный
Или 35 процентов коллектива которые нашли в себе силы и подписались под письмом туниядцы. Петя а не с команды Лёвочкина ты?
Сегодня, 14:49   ЦитироватьОтветить0
Петя
# 13Петя
это выдуманные 35 % !
Сегодня, 14:51   ЦитироватьОтветить0
Небезразличный
# 14Небезразличный
Петя пусть прокуратура разберётся и где будет кто жизнь рассудит не рви попу
Сегодня, 15:04   ЦитироватьОтветить0
Работник
# 15Работник
На работе надо работать, а не бензин тырить. Перекрыли бензин халявный, вот и бесятся. У нас народ халяву любит. А руководитель у них нормальный, доводилось пару раз общаться.
Сегодня, 15:05   ЦитироватьОтветить0
Небезразличный
# 16Небезразличный
Прокуратура требует выплаты 1,2 млн.рублей с Гусев-Кос за ущерб нанесённый реке Нерпа а руководитель кто всё тот же Лёвочкин и платить он будеет не сосвоего кармана а очень жаль
Сегодня, 15:16   ЦитироватьОтветить0
Иван Васильевич
# 17Иван Васильевич
Правильно Денис Юрьевичь, увольняй всех казнокрадов, которые бензин воруют и всех кто сплетни распускают. И коллектив станет чище и сплоченнее. Мы с вами и нас большинство!!!
Сегодня, 15:46   ЦитироватьОтветить2
Петя
# 18Петя
Иван Васильевич,
спасибо вам, за то что поддерживаете нас !
Сегодня, 15:49   ЦитироватьОтветить1
Небезразличный
# 19Небезразличный
Иван Васильевич заплатите за Лёвочкина 1,2 млн.рублей раз вы его поддерживаете чтобы он не платил с казны водоканала который и так в долгах как в шелках
Сегодня, 16:06   ЦитироватьОтветить0
Иван Васильевич
# 20Иван Васильевич
Небезразличный,
Ну в этом вопросе пусть прокуратура разбирается, это не простое дело и надо знать все тонкости вопроса. Я некомпетентен. Но уверен, не один Левочкин в этом виноват.
Сегодня, 16:40   ЦитироватьОтветить1

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