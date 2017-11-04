В Городском ДК прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею газеты «За доблестный труд»
4 ноябрь 2017, 11:37
Вчера в Городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею газеты «За доблестный труд». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.За доблестный труд юбилей Городской дом культуры
2 ноября 1947 года вышел в свет первый номер газеты и с этого момента «За доблестный труд» стал надежным источником информации для жителей округа.
«Прошло 70 лет, и сегодня редакция газеты имеет современное компьютерное и иное оборудование, свой сайт, свои страницы в социальных сетях. За эти годы у вас появился свой верный читатель. Коллектив газеты уверенно держит руку на пульсе жизни области и муниципалитета. Пусть «За доблестный труд» и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, не стареет вопреки почётному возрасту, остаётся читаемой и востребованной газетой», - выступил с поздравительной речью глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов
От имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов за большой вклад в реализацию информационной политики в Калининградской области, плодотворную работу в областном медиапространстве, высокий профессионализм вручил Благодарственное письмо коллективу муниципальной газеты Гусевского городского округа «За доблестный труд», главным редактором которой уже много лет является Сергей Каюков.
Глава администрации Евгений Михайлов поблагодарил сотрудников газеты и вручил Благодарственные письма: Лиане Петровой, Ольге Казенновой, Александру Ежову, Ивану Тимонникову и Анастасии Перегудиной.
Глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов также вручил Благодарственные письма тем, кто ранее трудился над ее созданием и внес огромный вклад в работу редакции.
Поздравил юбиляров и представитель местного отделения ЛДПР, депутат Калининградской областной Думы Олейник Андрей Иванович.
«Не представляю Гусевский район без людей, которые каждый день трудятся над освещением наиболее значимых событий города в печатном издании. Удачи вам, ребята! Пусть вас не покидает оптимизм и трудолюбие! Вы - часть этого города! С праздником, друзья!!!» - сказал представитель ЛДП.
2 ноября 1947 года вышел в свет первый номер газеты и с этого момента «За доблестный труд» стал надежным источником информации для жителей округа.
«Прошло 70 лет, и сегодня редакция газеты имеет современное компьютерное и иное оборудование, свой сайт, свои страницы в социальных сетях. За эти годы у вас появился свой верный читатель. Коллектив газеты уверенно держит руку на пульсе жизни области и муниципалитета. Пусть «За доблестный труд» и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, не стареет вопреки почётному возрасту, остаётся читаемой и востребованной газетой», - выступил с поздравительной речью глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов
От имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова глава администрации Гусевского городского округа Евгений Михайлов за большой вклад в реализацию информационной политики в Калининградской области, плодотворную работу в областном медиапространстве, высокий профессионализм вручил Благодарственное письмо коллективу муниципальной газеты Гусевского городского округа «За доблестный труд», главным редактором которой уже много лет является Сергей Каюков.
Глава администрации Евгений Михайлов поблагодарил сотрудников газеты и вручил Благодарственные письма: Лиане Петровой, Ольге Казенновой, Александру Ежову, Ивану Тимонникову и Анастасии Перегудиной.
Глава муниципалитета – председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов также вручил Благодарственные письма тем, кто ранее трудился над ее созданием и внес огромный вклад в работу редакции.
Поздравил юбиляров и представитель местного отделения ЛДПР, депутат Калининградской областной Думы Олейник Андрей Иванович.
«Не представляю Гусевский район без людей, которые каждый день трудятся над освещением наиболее значимых событий города в печатном издании. Удачи вам, ребята! Пусть вас не покидает оптимизм и трудолюбие! Вы - часть этого города! С праздником, друзья!!!» - сказал представитель ЛДП.
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