Сегодня состоялось видеоконференция муниципальных образований области
6 декабрь 2017, 16:54
Сегодня состоялось видеоконференция муниципальных образований Калининградской области под руководством заместителя Председателя Правительства-министра по муниципальному развитию и внутренней политики Калининградской области Александра Торбы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Админстрация Гусевского района
В видеоконференции приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и другие сотрудники администрации.
В удобном формате совещания были рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы.
Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Ольга Коновалова рассказала участникам видеоконференции о задачах муниципальных образований в сфере ведения Федеральной информационной адресной системы.
Также во время совещания обсудили ход выполнения мероприятий по Программе конкретных дел за 2017 год в каждом муниципалитете и обозначили векторы реализации программы на 2018 год.
В видеоконференции приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и другие сотрудники администрации.
В удобном формате совещания были рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы.
Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Ольга Коновалова рассказала участникам видеоконференции о задачах муниципальных образований в сфере ведения Федеральной информационной адресной системы.
Также во время совещания обсудили ход выполнения мероприятий по Программе конкретных дел за 2017 год в каждом муниципалитете и обозначили векторы реализации программы на 2018 год.
319 просмотров
0