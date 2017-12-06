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Сегодня состоялось видеоконференция муниципальных образований области

6 декабрь 2017, 16:54
Сегодня состоялось видеоконференция муниципальных образований области
Сегодня состоялось видеоконференция муниципальных образований Калининградской области под руководством заместителя Председателя Правительства-министра по муниципальному развитию и внутренней политики Калининградской области Александра Торбы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В видеоконференции приняли участие глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов и другие сотрудники администрации.

В удобном формате совещания были рассмотрены наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы.

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Ольга Коновалова рассказала участникам видеоконференции о задачах муниципальных образований в сфере ведения Федеральной информационной адресной системы.

Также во время совещания обсудили ход выполнения мероприятий по Программе конкретных дел за 2017 год в каждом муниципалитете и обозначили векторы реализации программы на 2018 год.
Теги: Админстрация Гусевского района
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