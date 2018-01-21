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В Гусеве, Нестерове и Озерске созданы группы сторонников Грудинина

15 февраль 2018, 13:55
В Гусеве, Нестерове и Озерске созданы группы сторонников Грудинина
3 февраля 2018 года прошел съезд «Левого фронта». В это время была создана группа сторонников «Левого фронта» в Гусеве, Нестерове и Озерске. Об этом недавно писалось на сайте наших соседей — озерчан.

«В нашем аполитичном городке мы рады предоставлять возможность всем политическим силам — которые имеют свои отделения в Гусеве, трибуну для освещения своей деятельности. Что вы можете наблюдать на страницах нашего сайта. В рабочее время место встречи сторонников Грудинина — пр. Ленина 50, там, где расположено местное отделение КПРФ», — отметили представители Левого фронта.

Ну, а чем отличается «Левый фронт» от других — именно эта организация провела «праймериз» среди кандидатов в президенты придерживающихся левых взглядов, и предложила КПРФ выдвинуть беспартийного Грудинина — как победителя «праймериз». Что коммунисты и сделали. Таким образом объединив все левые силы вокруг одного кандидата.

Ну, а если кто желает присоединится к работе «Левого фронта» в Гусеве — то организаторы предлагают вступить в группу вконтакте и вступить в ряды самого фронта можно на их сайте. И после одобрения организаторами, сможете поучаствовать в работе вновь создаваемой организации.
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Распопов д.
# 1Распопов д.
Юра ты опять?
Сегодня, 14:10   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
Это Юра, так Михайлова бодрит по указанию Гнездилова.
Сегодня, 14:59   ЦитироватьОтветить0
Осведомленный
# 3Осведомленный
Вряд ли он додумается. Он теперь чиновник.
Сегодня, 15:15   ЦитироватьОтветить0
Гость Эдуард
# 4Гость Эдуард
Класс!Грудинин вперёд!!!
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить0

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