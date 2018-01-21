В Гусеве, Нестерове и Озерске созданы группы сторонников Грудинина
15 февраль 2018, 13:55
3 февраля 2018 года прошел съезд «Левого фронта». В это время была создана группа сторонников «Левого фронта» в Гусеве, Нестерове и Озерске. Об этом недавно писалось на сайте наших соседей — озерчан.
«В нашем аполитичном городке мы рады предоставлять возможность всем политическим силам — которые имеют свои отделения в Гусеве, трибуну для освещения своей деятельности. Что вы можете наблюдать на страницах нашего сайта. В рабочее время место встречи сторонников Грудинина — пр. Ленина 50, там, где расположено местное отделение КПРФ», — отметили представители Левого фронта.
Ну, а чем отличается «Левый фронт» от других — именно эта организация провела «праймериз» среди кандидатов в президенты придерживающихся левых взглядов, и предложила КПРФ выдвинуть беспартийного Грудинина — как победителя «праймериз». Что коммунисты и сделали. Таким образом объединив все левые силы вокруг одного кандидата.
Ну, а если кто желает присоединится к работе «Левого фронта» в Гусеве — то организаторы предлагают вступить в группу вконтакте и вступить в ряды самого фронта можно на их сайте. И после одобрения организаторами, сможете поучаствовать в работе вновь создаваемой организации.
«В нашем аполитичном городке мы рады предоставлять возможность всем политическим силам — которые имеют свои отделения в Гусеве, трибуну для освещения своей деятельности. Что вы можете наблюдать на страницах нашего сайта. В рабочее время место встречи сторонников Грудинина — пр. Ленина 50, там, где расположено местное отделение КПРФ», — отметили представители Левого фронта.
Ну, а чем отличается «Левый фронт» от других — именно эта организация провела «праймериз» среди кандидатов в президенты придерживающихся левых взглядов, и предложила КПРФ выдвинуть беспартийного Грудинина — как победителя «праймериз». Что коммунисты и сделали. Таким образом объединив все левые силы вокруг одного кандидата.
Ну, а если кто желает присоединится к работе «Левого фронта» в Гусеве — то организаторы предлагают вступить в группу вконтакте и вступить в ряды самого фронта можно на их сайте. И после одобрения организаторами, сможете поучаствовать в работе вновь создаваемой организации.
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