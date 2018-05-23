В Гусеве завершились дебаты участников предварительного голосования, которое будет организовано в Гусеве 3 июня для определения кандидатов в депутаты в Окружной Совет депутатов от всероссийской политической Партии «Единая Россия».
В дебатах приняли участие 34 претендента на выдвижение от Партии на местные выборы. Это Елена Корчемная, Вячеслав Гацук, Дмитрий Распопов, Владимир Логвинович, Лариса Бесшапочникова, Елена Кончева, Андрей Гнездилов, Сергей Демин, Татьяна Александрина, Вячеслав Доронов, Михаил Думов, Виктор Миньков, Ростислав Матвеев, Виктория Ионова, Вера Зайцева, Виктор Мишнев, Александр Китаев, Станислав Грубинов, Сергей Каюков, Сергей Алехин, Евгений Ячменев, Александр Тарасов, Дмитрий Карасев, Юлия Поторокина, Любовь Верхулевская, Валерий Давыдов, Сергей Ковалев, Тамара Вепрева, Алена Сафронова, Анастасия Аболтиньш, Дмитрий Ковшов, Кристина Пузыревская, Владимир Латышев, Татьяна Гадирова.
Всем участникам встречи было предоставлено слово для рассказа о себе и своей профессиональной деятельности. Участники дебатов представили свои программные приоритеты, обсудили будущее Гусевского городского округа.
В ходе дискуссии участники также отвечали на заданные ведущим и горожанами вопросы.
«Единая Россия» — единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования. А дебаты — один из основных этапов процедуры.
Предварительное голосование обеспечивает для избирателей полную прозрачность процедуры выбора и открытую конкуренцию среди кандидатов
В Гусеве прошли дебаты кандидатов в окружной совет депутатов от «Единой России»
23 мая 2018, 20:11
Единая Россия выборы
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