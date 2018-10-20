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В Гусеве создали Совет по стратегическому и инновационному развитию при главе администрации

19 октября 2018, 17:41
В Гусеве создали Совет по стратегическому и инновационному развитию при главе администрации
В первом заседании Совета по стратегическому и инновационному развитию приняли участие представители администрации Гусевского городского округа, Совета депутатов, Калининградской торгово-промышленной палаты, бизнеса, образовательных учреждений, а также приглашённые эксперты из Казахстана и Израиля.

Участники обсудили формирование оптимальной и новаторской модели развития муниципалитета, стратегические цели, эффективное использование ресурсов и IT-технологий.

Совет по инновационному и стратегическому развитию создан по инициативе главы администрации Александра Китаева. По его словам, ключевая задача — не просто сохранять, а наращивать темы развития муниципалитета.

«Традиционные модели бизнеса быстро меняются. Для того чтобы оставаться „на гребне волны“ необходимо не только следить за этими изменениями, но и участвовать в них. Поэтому сейчас мы корректируем свою стратегию развития, которая была составлена „глазами чиновников“. Именно в этих целях привлекаем экспертов, предпринимателей и наших жителей», — сказал Александр Китаев.

По мнению экспертов, Гусев может стать локомотивом развития и роста востока области.

В ходе заседания было подписан двухсторонний договор о сотрудничестве между муниципалитетом и Калининградской торгово-промышленной палатой.
Админстрация Гусевского района
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Евгений
# 1Евгений
Это что, типо"Skolkovo" только на западе страны и на востоке области? Круто. А сколько бабла на горючку для локомотива надо будет с городского бюджета щипануть? Подсчет проведён? А есть такой Совет, который думает как снизить стоимость отопления, водоснабжения,поборы за квартиру, капремонт,как мост к храму доделать,провалы тротуара на Ломоносова убрать. Или по этим вопросам работать нужно? Народ не хватает ваши выдумки,народ всё это просто отрыгивает и выживает как может. Ладно,глумитесь дальше. IT технологи...вашу мать.
20 октября 2018 12:18   ЦитироватьОтветить3
Привет из Калининграда
# 2Привет из Калининграда
Гусев уже мировой лидер по количеству Советов на одного жителя. Вы когда мост достаивать будете пи%%%болы?
20 октября 2018 15:44   ЦитироватьОтветить7
Старик Хоттабыч
# 3Старик Хоттабыч
Интересно, кто входит в этот совет? Этот совет, во главе с китаевым, просрал 10 миллионов выделенных на программу конкретных дел. Админ, опубликуй, кто из администрации, возглавляемой китаевым, понес наказание за то, что «По решению главы региона муниципальные образования, своевременно не подготовившие проектно-сметную документацию и тем самым создавшие риски сорвать программу, лишились финансирования“. Вы сначала откорректируйте свою администрацию, может потом будете на „на гребне волны“. Меня уже терзают сомнения по поводу вашего высшего экономического образования, в плане вашей компетентности в некоторых экономических вопросах. Надо запрос направить в КГТУ по курсовым и дипломным, на плагиат. Ещё подскажите, наш глава в армии служил, если нет , то по какой причине?
20 октября 2018 21:45   ЦитироватьОтветить4
яжемать
# 4яжемать
тротуары сделайте к новому детскому саду по ул.Маяковского и ул.Смирнова, а то сидят и стратегируют и инновационируют целыми днями. Работать кто будет ? Где площадь на которую деньги выиграли?
21 октября 2018 10:26   ЦитироватьОтветить3
Евгений
# 5Евгений
До 17-го года тоже "долго запрягали",да помчались быстро. Я только сейчас понял настроение народа в то время. Вот уж истина- "Всё возвращается на круги своя". Им закон не страшен пока они в креслах жопы греют и впрок добрищем тарятся. Про заводы вспоминают. Заводчан облапошили - "Вы акционеры",а потом забрали всё за гроши. Оборудование ,склады НЗ, материалы- всё дёрнули. Фитнес клуб теперь есть, фабрика"Чайка"в магазин превратилась,"Микруха"... да всё все знают. Начали в 90-х и до сих пор у руля а кресла по наследству передают или продают.Кучку Гусевских бизнесменов крышуют, без каких либо аукционов скармливают им госзаказы и откатики по кубышка. Из 100% работающих в Гусеве может 20% официально устроены. Где комиссия по трудоустройству? Где профсоюзы? Похер всем на Нас - администрации,судам, прокуратуре,фсб,ментам,еиноросам,коммунистам,справедливоросам. Баки нам заправляют.Я всё это прошёл лично,всю эту блеватину перемолол. Толстой Лев Николаевич меньше написал чем они мне отписок прислали. Мошенники они знатные.
21 октября 2018 14:54   ЦитироватьОтветить3
ГераБуФфон
# 6ГераБуФфон
Цитата: Евгений
Я только сейчас понял настроение народа в то времТолстой Лев Николаевич меньше написал чем они мне отписок прислали. Мошенники они знатные.

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
да...уж...
21 октября 2018 20:02   ЦитироватьОтветить0

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