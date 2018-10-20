В первом заседании Совета по стратегическому и инновационному развитию приняли участие представители администрации Гусевского городского округа, Совета депутатов, Калининградской торгово-промышленной палаты, бизнеса, образовательных учреждений, а также приглашённые эксперты из Казахстана и Израиля.
Участники обсудили формирование оптимальной и новаторской модели развития муниципалитета, стратегические цели, эффективное использование ресурсов и IT-технологий.
Совет по инновационному и стратегическому развитию создан по инициативе главы администрации Александра Китаева. По его словам, ключевая задача — не просто сохранять, а наращивать темы развития муниципалитета.
«Традиционные модели бизнеса быстро меняются. Для того чтобы оставаться „на гребне волны“ необходимо не только следить за этими изменениями, но и участвовать в них. Поэтому сейчас мы корректируем свою стратегию развития, которая была составлена „глазами чиновников“. Именно в этих целях привлекаем экспертов, предпринимателей и наших жителей», — сказал Александр Китаев.
По мнению экспертов, Гусев может стать локомотивом развития и роста востока области.
В ходе заседания было подписан двухсторонний договор о сотрудничестве между муниципалитетом и Калининградской торгово-промышленной палатой.
В Гусеве создали Совет по стратегическому и инновационному развитию при главе администрации
19 октября 2018, 17:41
Админстрация Гусевского района
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