/ / / Сотрудники городской администрации посетили международную конференцию в Калининграде

Это международное мероприятие уже седьмой раз организовывает гмина Голдап во взаимодействии с филиалом Российского университета кооперации в Калининграде.
Опытом привлечения инновационных технологий в городскую среду поделились:
- Войчех Холдыньски — директор Службы занятости повята Голдап (тема «Цифровая Администрация: первые шаги и основные тенденции развития на примере Службы занятости повята Голдап»);
- Дмитрий Савкин — доцент Балтийского Федерального Университета им. И.Канта (тема Современные информационные технологии в городском управлении на примере Калининграда);
- Ежи Чеплюковски — Председатель Правления межмуниципального Союза «Коммунальное хозяйство» с офисом в Элке (тема «Управление отходами в гминах»);
- Ростислав Матвеев — начальник управления организации деятельности аппарата администрации МО «Гусевский городской округ» (тема «Информационные технологии в городской среде малых городов на примере Гусева: практика, перспективы и потребности»);
- Сергей Ткаченко — доцент Балтийского Федерального Университета им. И.Канта (тема «Подготовка кадров для «умного города»: проблемы, решения, перспективы»);
- Яцек Можы — заместитель Бурмистра г. Голдап"Участие г. Голдап в европейском движении «Cittaslow»: достигнутые результаты и нерешённые проблемы.