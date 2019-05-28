/ / / Сотрудники городской администрации посетили международную конференцию в Калининграде

28 мая 2019, 18:19

Войчех Холдыньски — директор Службы занятости повята Голдап (тема «Цифровая Администрация: первые шаги и основные тенденции развития на примере Службы занятости повята Голдап»);



Дмитрий Савкин — доцент Балтийского Федерального Университета им. И.Канта (тема Современные информационные технологии в городском управлении на примере Калининграда);



Ежи Чеплюковски — Председатель Правления межмуниципального Союза «Коммунальное хозяйство» с офисом в Элке (тема «Управление отходами в гминах»);



Ростислав Матвеев — начальник управления организации деятельности аппарата администрации МО «Гусевский городской округ» (тема «Информационные технологии в городской среде малых городов на примере Гусева: практика, перспективы и потребности»);



Сергей Ткаченко — доцент Балтийского Федерального Университета им. И.Канта (тема «Подготовка кадров для «умного города»: проблемы, решения, перспективы»);



Яцек Можы — заместитель Бурмистра г. Голдап"Участие г. Голдап в европейском движении «Cittaslow»: достигнутые результаты и нерешённые проблемы.



Сегодня сотрудники Гусевской администрации в рамках трансграничного сотрудничества между городами Гусев и Голдап посетили международную научно-практическую конференцию «Самоуправления на пути к экологическому и умному городу (эко и смарт сити): российские практики и международный опыт»Это международное мероприятие уже седьмой раз организовывает гмина Голдап во взаимодействии с филиалом Российского университета кооперации в Калининграде.Опытом привлечения инновационных технологий в городскую среду поделились: