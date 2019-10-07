В региональном правительстве прошла встреча Антона Алиханова с руководителями фракций политических партий, представленных в областной Думе.
Накануне встречи Лидер фракции ЛДПР Евгений Мишин попросил координаторов местных отделений ЛДПР подготовить наиболее актуальные для востока области вопросы, которые в итоге были озвучены на встрече с главой региона.
Так, например, один из вопросов касался города Гусева. Здесь на ул. Лесной и пер. Сосновый давно нарушены канализационные стоки, стоит ужасный запах, содержимое канализации течёт по улицам. Долгое время люди пытаются через прокуратуру и Роспотребнадзор добиться улучшения ситуации. По этой проблеме также есть решение суда Гусева в пользу жителей, но оно не исполняется.
Глава региона отметил, что встречи с руководителями депутатских фракций Калининградской областной Думы стали традиционными и носят конструктивный характер. Так, все поручения, которые были даны по итогам предыдущей встречи, исполнены.
На встрече с губернатором затронули проблемный вопрос по канализации на одной из улиц Гусева
7 октября 2019, 13:31