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Информационный сайт города Гусева

На встрече с губернатором затронули проблемный вопрос по канализации на одной из улиц Гусева

7 октября 2019, 13:31
На встрече с губернатором затронули проблемный вопрос по канализации на одной из улиц Гусева
В региональном правительстве прошла встреча Антона Алиханова с руководителями фракций политических партий, представленных в областной Думе.

Накануне встречи Лидер фракции ЛДПР Евгений Мишин попросил координаторов местных отделений ЛДПР подготовить наиболее актуальные для востока области вопросы, которые в итоге были озвучены на встрече с главой региона.

Так, например, один из вопросов касался города Гусева. Здесь на ул. Лесной и пер. Сосновый давно нарушены канализационные стоки, стоит ужасный запах, содержимое канализации течёт по улицам. Долгое время люди пытаются через прокуратуру и Роспотребнадзор добиться улучшения ситуации. По этой проблеме также есть решение суда Гусева в пользу жителей, но оно не исполняется.

Глава региона отметил, что встречи с руководителями депутатских фракций Калининградской областной Думы стали традиционными и носят конструктивный характер. Так, все поручения, которые были даны по итогам предыдущей встречи, исполнены.
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Я
# 1Я
Вот это Олейник молодец, выписал наряд на работу Китаеву. 

Цитата: Я
Вот это Олейник молодец, выписал наряд на работу Китаеву. 
Там физрук Лебедев от ЛДПР депутат, пускай на пару там и поработаю, а то на Сан Саныча все наезжает, он день и ночь трудится. Он один проблем, много. 
Сегодня, 14:12   ЦитироватьОтветить
00
Н
# 2Неон
Цитата: Я
Вот это Олейник молодец, выписал наряд на работу Китаеву. 

Цитата: Я
Вот это Олейник молодец, выписал наряд на работу Китаеву. 
Там физрук Лебедев от ЛДПР депутат, пускай на пару там и поработаю, а то на Сан Саныча все наезжает, он день и ночь трудится. Он один проблем, много. 
Если Сан Саныч трудится один, то зачем ему аппарат администрации, и целое управление ЖКХ во главе с Нефёдовым? 
Сегодня, 14:57   ЦитироватьОтветить
00
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