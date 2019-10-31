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Информационный сайт города Гусева

Антон Алиханов рассказал президенту о сосудистом центре в Гусеве

31 октября 2019, 22:38
Антон Алиханов рассказал президенту о сосудистом центре в Гусеве
31 октября президент России Владимир Путин посетил Калининградскую область. В ходе визита он провёл рабочую встречу с главой региона Антоном Алихановым.

Во время разговора губернатор рассказал президенту о новом сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ.

«Что касается болезней системы кровообращения, здесь снижаем, ниже, чем СЗФО, ниже, чем среднее в Российской Федерации. Недавно, опять же на востоке, открыли ангиографическую операционную, люди даже из Питера переезжают. У нас есть региональная программа привлечения кадров. Приехал хирург из Санкт-Петербурга, оперирует, живёт в городе Гусев, где операционная у нас. Мы за счёт этого восток региона, мы хоть и небольшие, но тем не менее обеспечиваем вот этим „золотым часом“ тех, кто живёт не в городском центре, не в городе Калининграде и рядом, а чуть‑чуть восточнее», — рассказал Антон Алиханов.

Полный текст разговора можно посмотреть на сайте Кремля.
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Ну теперь как в фильме "Белое солнце пустыни" - он назвал меня любимой женой. Про наш город узнал сам Пыня, можно не лечиться, божья благодать накрыла весь город. 


Мы за счёт этого восток региона, мы хоть и небольшие, но тем не менее обеспечиваем вот этим „золотым часом“ тех, кто живёт не в городском центре, не в городе Калининграде и рядом, а чуть‑чуть восточнее», — рассказал Антон Алиханов.
Чес слово, несколько раз пытался прочитать, так и не разобрался в этой галиматье. 
Вчера, 23:19   ЦитироватьОтветить
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