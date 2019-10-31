31 октября президент России Владимир Путин посетил Калининградскую область. В ходе визита он провёл рабочую встречу с главой региона Антоном Алихановым.
Во время разговора губернатор рассказал президенту о новом сосудистом центре на базе Гусевской ЦРБ.
«Что касается болезней системы кровообращения, здесь снижаем, ниже, чем СЗФО, ниже, чем среднее в Российской Федерации. Недавно, опять же на востоке, открыли ангиографическую операционную, люди даже из Питера переезжают. У нас есть региональная программа привлечения кадров. Приехал хирург из Санкт-Петербурга, оперирует, живёт в городе Гусев, где операционная у нас. Мы за счёт этого восток региона, мы хоть и небольшие, но тем не менее обеспечиваем вот этим „золотым часом“ тех, кто живёт не в городском центре, не в городе Калининграде и рядом, а чуть‑чуть восточнее», — рассказал Антон Алиханов.
Полный текст разговора можно посмотреть на сайте Кремля.
Антон Алиханов рассказал президенту о сосудистом центре в Гусеве
31 октября 2019, 22:38