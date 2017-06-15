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В Гусеве прошел выездной прием граждан региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»

15 июнь 2017, 12:22
В Гусеве прошел выездной прием граждан региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»
В Гусевском отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул. Саперная, 4) сегодня прошел выездной прием граждан региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева.

Прием вел руководитель Приемной Александр Никулин с участием депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина, помощника депутата Александра Богданова - Валентины Пономаренко, Секретаря Гусевского отделения Партии Дмитрия Распопова.

Со стороны администрации на приеме присутствовал заместитель главы администрации Владимир Козьяков.

Проблемы, с которыми люди шли на прием, затрагивали многие стороны жизни: от коммунального хозяйства до поддержки спортсменов.

Всего было рассмотрено 13 обращений граждан.

Основные вопросы касались газификации поселков и угрожающего здоровью жильцов состояния здания, капитального ремонта и переноса мусорных контейнеров, коммунальных платежей и индивидуальных счетчиков на отопление.

Два человека обратились с просьбой поддержать развитие спорта в округе и оказать содействие в отправке спортсменов на различные соревнования.

Мать несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, попросила восстановить электроснабжение ее квартиры, отключенное за долги, в связи с тем, что в данный момент она находится в сложной жизненной ситуации и оплатить полностью задолженность не может.

Часть вопросов удалось снять сразу же после обсуждения. Решение других взято под личный контроль Руководителем региональной приемной и М.И. Зацепиным.

Пресс-служба партии «Единая Россия»
Теги: Единая Россия приём
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Пупкин
# 1Пупкин
Оба на! Пресслужба ЕР разрешила комментировать свои новости! Это реальное достижение демократии в отдельно взятой пресслужбе! Спасибо за учет критики ранее высказанной мною на сайте! И ура админу
15 июня 2017 14:01   ЦитироватьОтветить5
Партиец
# 2Партиец
Ну вот а вы боялись давать возможность народу высказаться. Никому нафиг не нужна ни ваша партия ни возможность высказываться на ваших новостях.
17 июня 2017 16:51   ЦитироватьОтветить2
Прохожий
# 3Прохожий
Может и на дебаты не побоятся на этот раз пойти?
18 июня 2017 12:34   ЦитироватьОтветить1
Медик
# 4Медик
А Михаил Зацепин то серьезно поправился. Интересно а зам главы администрации Козьяков В.В. присутствовал как кто в рабочее время? Или он ко всем партиям ходит?
18 июня 2017 22:01   ЦитироватьОтветить0

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