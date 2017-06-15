В Гусеве прошел выездной прием граждан региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия»

15 июнь 2017, 12:22

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Гусевском отделении Всероссийской политической партии «Единая Россия» (ул. Саперная, 4) сегодня прошел выездной прием граждан региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева.Прием вел руководитель Приемной Александр Никулин с участием депутата Калининградской областной Думы Михаила Зацепина, помощника депутата Александра Богданова - Валентины Пономаренко, Секретаря Гусевского отделения Партии Дмитрия Распопова.Со стороны администрации на приеме присутствовал заместитель главы администрации Владимир Козьяков.Проблемы, с которыми люди шли на прием, затрагивали многие стороны жизни: от коммунального хозяйства до поддержки спортсменов.Всего было рассмотрено 13 обращений граждан.Основные вопросы касались газификации поселков и угрожающего здоровью жильцов состояния здания, капитального ремонта и переноса мусорных контейнеров, коммунальных платежей и индивидуальных счетчиков на отопление.Два человека обратились с просьбой поддержать развитие спорта в округе и оказать содействие в отправке спортсменов на различные соревнования.Мать несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, попросила восстановить электроснабжение ее квартиры, отключенное за долги, в связи с тем, что в данный момент она находится в сложной жизненной ситуации и оплатить полностью задолженность не может.Часть вопросов удалось снять сразу же после обсуждения. Решение других взято под личный контроль Руководителем региональной приемной и М.И. Зацепиным.