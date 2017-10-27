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Гусевский городской округ посетила делегация из Норвегии

27 октябрь 2017, 09:58
На днях Гусевский городской округ посетила делегация города Берген (Норвегия) в составе - представители социальных служб и руководители предприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Дело в том, что сотрудничество между Гусевом и Бергеном длится уже десять лет. За это время был представлен опыт работы в сфере современных медицинских технологий, социальной сферы, сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Гости посетили Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей дошкольного и школьного возраста, который расположен на ул. Ломоносова, психоневрологический интернат в поселке Фурманово, Гусевский политехнический техникум и встретились с главой муниципалитета – председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым.

Как отметил Андрей Гнездилов, в ходе встречи обсудили вопросы создания условий для профессионального обучения молодежи с ограниченными возможностями здоровья с целью развития у них навыков и умений и наметили планы дальнейшего сотрудничества.
Гости из Норвегии с удовольствием ознакомились с экспозициями Гусевского историко-краеведческого музея и побродили с экскурсоводом по нашему замечательному городу.

Сергей Каюков (За доблестный труд)
Теги: Норвегия Админстрация Гусевского района
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