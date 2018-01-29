Вот такие условия в палате в детском отделении ЦРБ города Гусева
29 январь 2018, 11:26
Прочла в группе «Я люблю Гусев» заметку одного из пользователей. Прошу опубликовать на «Гусев Онлайн». Как я знаю, глава администрации быстро реагирует на такие вещи. А вот главврач больницы должен был бы сам быстрее реагировать.
Комментарии, которые были добавлены пользователями:
Владислава Голоменцева
- На мой взгляд проблема с уборкой, а администрация тут ни при чём. Это санитарке показать надо, а потом главврачу.
Энрика Бешите
- Уборка тут вообще не причём. На стенах чёрная плесень, опасная для здоровья. Тут тряпочка с мыльным (или даже хлорка) не поможет. Противоплесневая обработка и сушить бесконечно. В такой сырости будет только размножаться и травить всех вокруг.
Alex Solomnikov
- Изначально ремонтировать надо было по уму. А сейчас необходимо откосы разбирать,поэтому окна плачут - криворукие рукопопы
Dima Boev
- Жесть, конечно... Когда видел что-то подобное на просторах инета, думал, что по большей части - фотошоп. А оно воно чо, михалыч... В родном Гусеве, после их хваленых ремонтов. Администрация то, ясен пень, ни причём, их дети не будут лежать в местной больничке при любом раскладе.
Автору поста респект молодчага!
Комментарии, которые были добавлены пользователями:
Владислава Голоменцева
- На мой взгляд проблема с уборкой, а администрация тут ни при чём. Это санитарке показать надо, а потом главврачу.
Энрика Бешите
- Уборка тут вообще не причём. На стенах чёрная плесень, опасная для здоровья. Тут тряпочка с мыльным (или даже хлорка) не поможет. Противоплесневая обработка и сушить бесконечно. В такой сырости будет только размножаться и травить всех вокруг.
Alex Solomnikov
- Изначально ремонтировать надо было по уму. А сейчас необходимо откосы разбирать,поэтому окна плачут - криворукие рукопопы
Dima Boev
- Жесть, конечно... Когда видел что-то подобное на просторах инета, думал, что по большей части - фотошоп. А оно воно чо, михалыч... В родном Гусеве, после их хваленых ремонтов. Администрация то, ясен пень, ни причём, их дети не будут лежать в местной больничке при любом раскладе.
Автору поста респект молодчага!
125 просмотров | 2 комментария | Автор: Vera LaktionovaМатериалы в разделе «Новости пользователей» содержат мнение исключительно авторов публикаций и могут не совпадать с позицией Gusev-online.ru.