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Вот такие условия в палате в детском отделении ЦРБ города Гусева

29 январь 2018, 11:26
Вот такие условия в палате в детском отделении ЦРБ города Гусева
Прочла в группе «Я люблю Гусев» заметку одного из пользователей. Прошу опубликовать на «Гусев Онлайн». Как я знаю, глава администрации быстро реагирует на такие вещи. А вот главврач больницы должен был бы сам быстрее реагировать.

Комментарии, которые были добавлены пользователями:

Владислава Голоменцева
- На мой взгляд проблема с уборкой, а администрация тут ни при чём. Это санитарке показать надо, а потом главврачу.

Энрика Бешите
- Уборка тут вообще не причём. На стенах чёрная плесень, опасная для здоровья. Тут тряпочка с мыльным (или даже хлорка) не поможет. Противоплесневая обработка и сушить бесконечно. В такой сырости будет только размножаться и травить всех вокруг.

Alex Solomnikov
- Изначально ремонтировать надо было по уму. А сейчас необходимо откосы разбирать,поэтому окна плачут - криворукие рукопопы

Dima Boev
- Жесть, конечно... Когда видел что-то подобное на просторах инета, думал, что по большей части - фотошоп. А оно воно чо, михалыч... В родном Гусеве, после их хваленых ремонтов. Администрация то, ясен пень, ни причём, их дети не будут лежать в местной больничке при любом раскладе.

Автору поста респект молодчага!
125 просмотров   |   2 комментария   |   Автор: Vera Laktionova
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катя
# 1катя
здесь должны были открыть глаза по шире врачи отделения, зав. отделением. а санитарка что? прибежала, тряпкой махнула, гавкнула на детей, лежащих без мам и как всегда: "марш в свою палату!!!"
отзовитесь, кто против....
Сегодня, 11:38   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 2Зритель
Проблемы с вентиляцией налицо. Если быстро решить нельзя, значит нужно пооветривать палату не 2 раза в день, а чаще. Пока пациенты ходят кушать или на процедуры.
Сегодня, 12:01   ЦитироватьОтветить1

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