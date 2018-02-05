Протесты жильцов и похвала областных властей: как устанавливали детскую площадку на Московской, 64

5 февраль 2018, 14:27

19 февраля на территории дома номер 64 по улице Московской возле женской консультации установили детскую игровую площадку. Однако, жильцы этого дома категорически не согласны с данным решением, мотивируя это тем, что подписи на согласие установки площадки были собраны незаконно и требуют перенести её в другое место.



Хочется отметить, что это уже вторая детская площадка на территории данного дома, и по правилам её содержание и обслуживание тоже должны лечь на плечи жильцов.



15 и 16 декабря 2017 года собирались подписи на согласие установки детской площадки. Однако, место для ее установки говорили совсем другое. 18 декабря по инициативе городской администрации с жильцами дома было проведено собрание на тему установки площадки на их придомовой территории, где жильцы были категорически против этой инициативы.



19 декабря появились рабочие и приступили к установке площадки на территории дома номер 64 по улице Московской. Увидев такое безобразие, жильцы дома начали спонтанно собираться, протестуя против этого беспредела. Ответственные за стройку оправдывались тем, что у них есть протокол с подписями 52% собственников данного дома на согласие установки. Неоднократные просьбы показать этот протокол были проигнорированы.



Сотрудники администрации в грубой форме, не стесняясь выражений, доказывали законность своих действий. В частности, Нефедов П.С. ясно давал понять, что мнение жильцов им уже не важно, и говорил, что он всё равно что-нибудь придумает вплоть до того, что подгонит трактор и сравняет все клумбы с землей.



В итоге детская игровая площадка всё-таки была установлена, о чём власти с воодушевлением рапортовали в местной газете.



Прокуратура отказалась вставать на сторону жильцов, ссылаясь также на протокол с подписями собственников, которые по мнению жильцов были собраны незаконно. Но жители дома не собираются останавливаться и будут писать и вышестоящие инстанции, чтоб добиться справедливости.



Раньше на месте новой игровой площадки располагался палисадник с клумбами. Хочется также отметить, что рядом расположена дорога и стоянка, где жильцы дома оставляют свои автомобили.

18 просмотров | Автор: Валентина Семенюк просмотров | Автор: