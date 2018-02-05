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Протесты жильцов и похвала областных властей: как устанавливали детскую площадку на Московской, 64

5 февраль 2018, 14:27
Протесты жильцов и похвала областных властей: как устанавливали детскую площадку на Московской, 64
19 февраля на территории дома номер 64 по улице Московской возле женской консультации установили детскую игровую площадку. Однако, жильцы этого дома категорически не согласны с данным решением, мотивируя это тем, что подписи на согласие установки площадки были собраны незаконно и требуют перенести её в другое место.

Хочется отметить, что это уже вторая детская площадка на территории данного дома, и по правилам её содержание и обслуживание тоже должны лечь на плечи жильцов.

15 и 16 декабря 2017 года собирались подписи на согласие установки детской площадки. Однако, место для ее установки говорили совсем другое. 18 декабря по инициативе городской администрации с жильцами дома было проведено собрание на тему установки площадки на их придомовой территории, где жильцы были категорически против этой инициативы.

19 декабря появились рабочие и приступили к установке площадки на территории дома номер 64 по улице Московской. Увидев такое безобразие, жильцы дома начали спонтанно собираться, протестуя против этого беспредела. Ответственные за стройку оправдывались тем, что у них есть протокол с подписями 52% собственников данного дома на согласие установки. Неоднократные просьбы показать этот протокол были проигнорированы.

Сотрудники администрации в грубой форме, не стесняясь выражений, доказывали законность своих действий. В частности, Нефедов П.С. ясно давал понять, что мнение жильцов им уже не важно, и говорил, что он всё равно что-нибудь придумает вплоть до того, что подгонит трактор и сравняет все клумбы с землей.

В итоге детская игровая площадка всё-таки была установлена, о чём власти с воодушевлением рапортовали в местной газете.

Прокуратура отказалась вставать на сторону жильцов, ссылаясь также на протокол с подписями собственников, которые по мнению жильцов были собраны незаконно. Но жители дома не собираются останавливаться и будут писать и вышестоящие инстанции, чтоб добиться справедливости.

Раньше на месте новой игровой площадки располагался палисадник с клумбами. Хочется также отметить, что рядом расположена дорога и стоянка, где жильцы дома оставляют свои автомобили.
Теги: детская площадка ЖКХ
18 просмотров   |   Автор: Валентина Семенюк
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