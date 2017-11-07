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Полиция Гусева разыскивает пропавшего Владимира Половко

7 ноябрь 2017, 17:31
Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Владимир Николаевич Половко, 1961 года рождения. 05 ноября 2017 года около 15.00 мужчина ушел из дома, расположенного в городе Гусеве, в неизвестном направлении, и до настоящего времени не вернулся.

Сотрудники уголовного розыска проводят необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения 56-летнего мужчины.

Приметы: на вид 60 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеется лобная залысина, на левом предплечье татуировка в виде «корабля», страдает эпилепсией.

Был одет: куртка демисезонная зеленого цвета, спортивные брюки синего цвета с белыми лампасами, рубашка в клетку серого цвета, туфли черного цвета.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении Половко Владимира Николаевича, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 552-605, 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.
Теги: розыск полиция
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