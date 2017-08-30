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Информационный сайт города Гусева

Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего без вести Анатолия Кузнецова

19 марта 2019, 12:00
МО МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Кузнецов Анатолий Георгиевич, 1947 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусевский район, посёлок Таманское, который 27 апреля 2016 года вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы пропавшего без вести: на вид 70 лет; рост 160 сантиметров; худощавого телосложения; волосы седые, имеется теменная лысина; глаза карие.

Страдает психическими расстройствами, ходит плохо, говорит невнятно.

Был одет: штаны спортивные синего цвета; рубашка тёмно-синяя, жилетка серого цвета.

Гражданам, располагающим информацией о местонахождении пропавшего без вести мужчины, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.
розыск
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Оперативность отдела МВД России «Гусевский» поражает. Человек пропал более чем 1 год и 4 месяца назад. а информацию на сайт выложили только сейчас. А чем вы занимались до этого?
30 августа 2017 21:20   ЦитироватьОтветить
10
Опер на пенсии
# 2Опер на пенсии
Цитата: Гость Виталий
Оперативность отдела МВД России «Гусевский» поражает. Человек пропал более чем 1 год и 4 месяца назад. а информацию на сайт выложили только сейчас. А чем вы занимались до этого?

Если вы не в курсе, то не надо "пукать" мозгом и писать здесь "высокоинтеллектуальные" комментарии! Во первых эти ориентировки были уже на сайте, во вторых их просто подняли " в топ" новостей. А в третьих не у всех пропавших есть родственники, и не все обращаются в соответствующие органы, сразу же после пропажи. К тому же, есть такая категория, как "утратившие связь" . Курите мат.часть уважаемый!
31 августа 2017 08:58   ЦитироватьОтветить
70
Дед
# 3Дед
Опер на пенсии,

Дукалис, чего так бомбит то? Раааааслабься и не кричи!)
31 августа 2017 09:25   ЦитироватьОтветить
11

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