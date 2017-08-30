Полиция Гусева продолжает розыск пропавшего без вести Анатолия Кузнецова

19 марта 2019, 12:00

МО МВД России «Гусевский» разыскивается пропавший без вести Кузнецов Анатолий Георгиевич, 1947 года рождения, зарегистрированный по адресу: Гусевский район, посёлок Таманское, который 27 апреля 2016 года вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не известно.



Приметы пропавшего без вести: на вид 70 лет; рост 160 сантиметров; худощавого телосложения; волосы седые, имеется теменная лысина; глаза карие.



Страдает психическими расстройствами, ходит плохо, говорит невнятно.



Был одет: штаны спортивные синего цвета; рубашка тёмно-синяя, жилетка серого цвета.



Гражданам, располагающим информацией о местонахождении пропавшего без вести мужчины, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 8 (40143) 3-23-32, 02 или 102.

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