Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Новости / Происшествия

Полицейские привлекли к ответственности жителя Гусева за повторную пьяную езду

28 декабрь 2017, 14:46
Полицейские привлекли к ответственности жителя Гусева за повторную пьяную езду
Дознаватели УМВД России по Калининграду возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Лишиться свободы на срок до 2-х лет может 22-летний житель Гусева, которого инспекторы ГИБДД задержали по подозрению в повторном нетрезвом вождении. Автомобиль марки «Ауди» полицейские остановили около 23.00 в Калининграде на улице Нансена. Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Тест показал, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,54 мг/л этилового спирта.

Установлено, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона и по решению суда ему назначено наказание в виде в виде административного ареста сроком на десять суток.

Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации включает наказание в виде лишения на срок до двух лет.
Теги: полиция
246 просмотров
0
Русский ювелирный дом
Другие новости по теме
Житель Гусева получил 5 суток административного ареста за распространение нацистской символики
Житель Гусева получил 5 суток административного ареста за распространение нацистской символики
В Калининграде сотрудники полиции задержали жителя Гусева с марихуаной
В Калининграде сотрудники полиции задержали жителя Гусева с марихуаной
В Гусеве пьяный мужчина пытался угнать автомобиль, чтоб добраться до друзей
В Гусеве пьяный мужчина пытался угнать автомобиль, чтоб добраться до друзей
Инспекторы ГИБДД задержали в Гусеве 31-летнего водителя за буйное поведение
Инспекторы ГИБДД задержали в Гусеве 31-летнего водителя за буйное поведение

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona