Полицейские привлекли к ответственности жителя Гусева за повторную пьяную езду

28 декабрь 2017, 14:46

Дознаватели УМВД России по Калининграду возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».



Лишиться свободы на срок до 2-х лет может 22-летний житель Гусева, которого инспекторы ГИБДД задержали по подозрению в повторном нетрезвом вождении. Автомобиль марки «Ауди» полицейские остановили около 23.00 в Калининграде на улице Нансена. Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Тест показал, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,54 мг/л этилового спирта.



Установлено, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона и по решению суда ему назначено наказание в виде в виде административного ареста сроком на десять суток.



Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации включает наказание в виде лишения на срок до двух лет.

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