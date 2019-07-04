В Гусеве суд наказал бывшего военнослужащего войсковой части 87832, который попался на повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Новому Калининграду.Ru» в четверг, 4 июля, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Балтийскому флоту.
Бывший сержант был задержан в Нестерове в сентябре 2018 года, когда он находился в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. При этом ранее он уже привлекался за это к административной ответственности.
В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что мужчина имеет на иждивении малолетнего ребенка и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде обязательных работ в размере 300 часов с лишением его права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года.
Бывшего сержанта из Гусева оштрафовали и лишили прав за пьяную езду
4 июля 2019, 11:39
военные
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