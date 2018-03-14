Социальные сети взорвало видео, которое выложил один из пользователей. Он пожелал сохранить анонимность. В описании к видео сказано, что в ролике запечатлён момент, когда двое школьников жестоко убивали кота, а затем выбросили животное в ручей. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Пользователи социальных сетей разразились гневными комментариями в адрес ребят. Некоторые даже выложили фотографии детей в сеть. Реакция жителей Гусева, где это и произошло, на видео неоднозначная. Родители намерены подать на автора ролика в суд. А многие осуждают поведение автора видео.
Любовь Вискова, житель Гусева:
— Кот был мёртвый на тот момент. Ребёнок из любопытства подошёл. Проезжал мимо мужчина, говорит, выкиньте в этот ручей. Он потащил кота в ручей. Мужчина, который снимал, мне было интересно, а почему же он не вышел, для чего он сделал такое шоу.
Очевидцы: в Гусеве дети жестоко убили кота, а затем выбросили животное в ручей
14 марта 2018, 13:36
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