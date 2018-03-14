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Информационный сайт города Гусева

Очевидцы: в Гусеве дети жестоко убили кота, а затем выбросили животное в ручей

14 марта 2018, 13:36
Социальные сети взорвало видео, которое выложил один из пользователей. Он пожелал сохранить анонимность. В описании к видео сказано, что в ролике запечатлён момент, когда двое школьников жестоко убивали кота, а затем выбросили животное в ручей. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Пользователи социальных сетей разразились гневными комментариями в адрес ребят. Некоторые даже выложили фотографии детей в сеть. Реакция жителей Гусева, где это и произошло, на видео неоднозначная. Родители намерены подать на автора ролика в суд. А многие осуждают поведение автора видео.

Любовь Вискова, житель Гусева:
— Кот был мёртвый на тот момент. Ребёнок из любопытства подошёл. Проезжал мимо мужчина, говорит, выкиньте в этот ручей. Он потащил кота в ручей. Мужчина, который снимал, мне было интересно, а почему же он не вышел, для чего он сделал такое шоу.
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я
# 1я
Эх пресса, как обычно не разобравшись статейки лепит.
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить0
Кило Ирисок
# 2Кило Ирисок
"неоднозначное мнение", хех, мамаша, как бешеная с пеной у рта отмазывает
пацан явно прыгает на трупике кота
так, навскидку, несколько народных примет
*Кто кошек мучает, того на том свете они мучить будут;
*Кто бьет кота — попадет в заключение;
* Кто убьет кота — того ждет смертная казнь или смертельная опасность;
*Убийца кота может убить и человека;
* Убить кота — семь лет несчастья претерпевать;
*Кошку нельзя убивать, так как она первая на том свете встретит хозяина;
*Обижать кошек нельзя, так как они помогают бывшему хозяину вскарабкаться по крутой горе в царство небесное;

https://www.inpearls.ru/
Сегодня, 14:31   ЦитироватьОтветить2

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