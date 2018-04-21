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В Гусеве молодая семья едва не лишилась жилища из-за взрыва гироскутера

21 апреля 2018, 16:44
В Гусеве молодая семья едва не лишилась жилища из-за взрыва гироскутера
Из-за возгорания после взрыва гироскутера молодая семья рисковала лишиться крыши над головой. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

Случай в Гусеве стоит в ряду печальных происшествий, связанных с эксплуатацией так называемых ховербодов. Гироскутеры на которых катаются подростки взрываются даже под ногами, в США из-за возгорания ховерборда в штате Пенсильвания сгорел дом и погибла трёхлетняя девочка. В России гироскутеры свободно продаются в интернете.

По словам Андрея Зуева, взрыв произошёл на цокольном этаже. Гироскутер стоял на зарядке, примерно 10-15 минут. В доме услышали громкий хлопок.

Гироскутер купили летом прошлого года в одном из интернет-магазинов. Испытания во дворе ховерборд прошёл успешно.

Устройство заряжается от обычной сети 220 вольт, никаких специальных условий, связанных с хранением хаверборда, например, вне дома не существует. Однако, множество видеороликов в сети показывают, как взрываются и воспламеняются гироскутеры.

В интернет-магазине не спешат возмещать ущерб от взрывоопасной игрушки. Хотя, подобные случаи во многих странах становятся предметом многомиллионных исков к производителям электронных устройств. Наталья и Андрей задумываются об установке пожарной сигнализации, и о том, чтобы застраховать имущество и дом.
взрыв пожар
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Житель
# 1Житель
И телефоны взрываются на зарядках....
Сегодня, 17:14   ЦитироватьОтветить2
ктулху
# 2ктулху
Наталья и Андрей задумываются об установке пожарной сигнализации, и о том, чтобы застраховать имущество и дом.....
а спонсор этого видеоролика)))
Сегодня, 18:06   ЦитироватьОтветить2
Гость Гость
# 3Гость Гость
Интересно, а в каком именно месте это "молодая" семья????
Сегодня, 19:49   ЦитироватьОтветить4
Зритель
# 4Зритель
Вести-Калининград,ооочень надёжный источник информации))) Как местный брехунок)
Сегодня, 21:15   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 5Житель
Тип на заднем плане в кепи защитного цвета, это часть охранной системы? Вас послушать так все гаджеты уже на заводе начиняют взрывчатым веществом. Так громко произошёл взрыв, что в соседнем доме окна высадили, а хозяева получили баротравму с частичным разрывом внутренних органов. И молодая семья в одночасье стала совсем молодой. Мораль сей басни такова, ну произошло возгорание китайского кала и что...антиреклама? Люди, купите себе велосипед, он не ВЗРЫВАЕТСЯ!!! И тоже есть 2 колеса, и имущество будет в целости.
Сегодня, 21:42   ЦитироватьОтветить1

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