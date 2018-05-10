В Гусеве неравнодушные прохожие помогли полиции задержать угонщика

10 мая 2018, 13:45

Вечером 3 мая в Гусеве очевидцы заметили молодого человека, который у них на глазах пытался угнать припаркованный у дома автомобиль марки «Мицубиси». Прохожие позвонили в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» и удерживали подозреваемого до прибытия стражей порядка.



Сотрудники полиции выяснили, что на момент совершения попытки угона задержанный находился в состоянии опьянения. Установлено, что злоумышленник, которым оказался 23-летний местный житель, подойдя к машине, камнем разбил боковое окно и забрался внутрь, после чего попытался запустить двигатель, соединив провода.



В этот момент мимо проходили прохожие, которые заметили это и задержали юношу. Позднее они передали гражданина сотрудникам полиции.



Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.



По факту угона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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