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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве неравнодушные прохожие помогли полиции задержать угонщика

10 мая 2018, 13:45
В Гусеве неравнодушные прохожие помогли полиции задержать угонщика
Вечером 3 мая в Гусеве очевидцы заметили молодого человека, который у них на глазах пытался угнать припаркованный у дома автомобиль марки «Мицубиси». Прохожие позвонили в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» и удерживали подозреваемого до прибытия стражей порядка.

Сотрудники полиции выяснили, что на момент совершения попытки угона задержанный находился в состоянии опьянения. Установлено, что злоумышленник, которым оказался 23-летний местный житель, подойдя к машине, камнем разбил боковое окно и забрался внутрь, после чего попытался запустить двигатель, соединив провода.

В этот момент мимо проходили прохожие, которые заметили это и задержали юношу. Позднее они передали гражданина сотрудникам полиции.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

По факту угона возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
угон полиция
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Гость.
# 1Гость.
Что значит помогли?. Судя по новости они его повязали и сдали полиции, т.е. выполнили функцию полиции, а не помогли. Не хотят ли теперь сотрудники полиции поделиться своей зарплатой с бдительными гражданами?
А в это время полицаи выискивают одиноких подвыпивших граждан для отчетности. Вот так то.
Вчера, 20:42   ЦитироватьОтветить1

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