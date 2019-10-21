Гусевские полицейские задержали мужчину за угон автомобиля у односельчанина после совместной попойки 21 октября 2019, 13:39

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением об угоне автомобиля обратился 70-летний житель одного из посёлков. Пенсионер рассказал, что в ночное время неизвестные похитили принадлежащий ему автомобиль марки «Фольксваген», припаркованный по месту проживания.



Ориентировка на похищенное транспортное средство была направлена всем нарядам. При обследовании прилегающей местности сотрудниками ГИБДД похищенный автомобиль был обнаружен в черте города без видимых повреждений.



Сотрудники уголовного розыска вместе с экспертами-криминалистами выехали на места преступления и при осмотре установили обстоятельства угона и личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний односельчанин потерпевшего.



В ходе проверки было установлено, что злоумышленник и владелец угнанного автомобиля вместе распивали спиртные напитки, после чего первый решил поехать покататься. Похитив у автовладельца ключи, он угнал машину со двора, однако далеко уехать не удалось, так как автомобиль заглох. Подозреваемый бросил транспортное средство и скрылся.



По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 5 лет.