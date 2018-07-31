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В Гусеве нашли тело мужчины, пропавшего после похода на озеро

31 июля 2018, 11:11
В Гусеве нашли тело мужчины, пропавшего после похода на озеро
В озере Бездонном в Гусеве обнаружили тело мужчины, который пропал 25 июля. Об этом «Клопс» рассказала старший помощник следователя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Тело нашли дети, которые купались в озере. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли погибшего из воды.

Следователь не обнаружил в ходе осмотра видимых повреждений. Будет проведена экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам примут процессуальное решение.

32-летний мужчина пропал 25 июля.
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Гость Марго
# 1Гость Марго
Буквально на днях его видела.... Кто мог подумать...
Сегодня, 11:28   ЦитироватьОтветить0
Просто слон
# 2Просто слон
Ах, Женька,Женька:((
Сегодня, 12:08   ЦитироватьОтветить0
Девушка
# 3Девушка
Очень жаль(((((((Не верится(((Что жизнь так быстро может оборваться((((
Сегодня, 15:05   ЦитироватьОтветить0

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